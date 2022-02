Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos: “te amo mi amor, mi xixi hermosa”

Compartir Facebook

Melissa Klug y su novio, el futbolista Jesús Barco, parecen haber olvidado los problemas pues nuevamente se dejan ver juntos en redes sociales y esta vez más románticos que nunca.

El deportista sorprendió a propios y extraños al dedicar una romántica publicación a la ‘Blanca de Chucuito’ “Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saberlo superar juntos. Te amo mi amor, Melissa Klug. Mi xixi hermosa”, escribió Barco.

«No están en la misma etapa”

La colombiana Milena Zárate no dudó en comentar sobre la difícil situación que atraviesa Melissa Klug y Jesús Barco, luego de que la ‘Blanca de Chucuito’ saliera a hablar sobre los distintos tiempos y algunas diferencias importantes entre ambos.

“Lo de ellos ha sido demasiado rápido, creo que fue en su afán de atraparlo por lo que es chibolo, qué sé yo… o quizá por el tema de que quieren estar juntos. Yo no lo haría (convivir rápido con la pareja), pero me parece bien (…) porque luego terminas casada y te das cuenta de que no son compatibles. Ellos no están en la misma etapa ni en los mismos tiempos”, dijo en diálogo con prensa local.

“Si la relación se hizo público fue por ella. Si tú no quieres que comenten de ti y que tu relación se mantenga en privacidad, entonces, no lo hagas público”, indicó.

