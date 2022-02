Melissa Klug y Jesús Barco se lucen juntos en instagram

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La privacidad no les duró ni una semana a Melissa Klug y a Jesús Barco. Y es que luego que a través de un comunicado de prensa la ‘Blanca de Chucuito’ y el jugador de fútbol, anunciaron que no iban a ventilar más su romance, ahora la parejita se dejó ver nuevamente junta a través del Instagram oficial del pelotero, quien le dedicó un emotivo mensaje de amor a la ‘chalaca’.

También puedes leer: Biden y Unión Europea le cierran el caño a Putin

“Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saberlo superar juntos. Te amo mi amor, Melissa Klug. Mi xixi hermosa”, escribió Barco, quien acompañó su mensaje con una instantánea donde aparece junto a la empresaria y a su nieta.

De inmediato, Melissa no dudó en darle ‘me gusta’ a la publicación, mientras que Samahara Lobatón comentó: “¡Ay, los amo!”. Recordemos que hace unos días, Melissa Klug y su novio Jesús Barco dejaron en evidencia que no vienen pasando por un buen momento en su relación, pese a que ambos están comprometidos en matrimonio. Al parecer, ‘Meli’ hizo una pataleta y decidió eliminar todas las fotografías que tenía con el joven deportista de sus redes sociales y eliminarlo de sus amigos en dicha red social. Sin embargo, ahora que ya limaron asperezas, la ex de Jefferson Farfán decidió nuevamente ‘seguir’ en Instagram a su joven pareja.