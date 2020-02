Melissa le enviará carta notarial a ‘Foquita’ y no a su amiga Yahaira

Melissa Klug no le enviará la carta notarial a Yahaira Plasencia sino a Jefferson Farfán. Así lo anunció Evely Vela asegurando que la chalaca tiene una conciliación con el padre de sus hijos, que destaca que ni sus amigos o “amigas” pueden hablar del entorno de ellos.

“Tiene que esperar sentada la carta porque Melissa no se la va a mandar a ella, sino al señor Jefferson Farfán porque ellos tienen un acuerdo, que sus amigos o amigas no pueden hablar, no podrían mencionar y entonces él tendría que callarle la boca a su amiga”, comentó Evelyn.

La íntima de Melissa también está indignada por el maltrato que ha sufrido el tío de Jefferson, Luis ‘Cuto’ Guadalupe por no ser incluído en la película ‘La Foquita: el 10 de la calle’. “Cuto es una gran persona, ha sido un gran futbolista, está mal que digan que se quiera colgar porque primero fue Cuto y después fue Jefferson”.

“Es una pena que haya tantos problemas y más por una mujer. Esto no pasaba cuando Jefferson estaba con Melissa. Primero se pelea con los amigos, con el tío, hay discordia en la familia”, aseveró y calificó de insolente a la cantante salsera que dijo que sus abogados iban a responderle al ex futbolista de Universitario de Deportes.

“Yo apoyo a Cuto y es insolente meterte a opinar del tío que lo ayudó en su momento, que estuvo con él en las malas. ¿Ahora lo verán sus abogados? Creo que ella necesita un poco de ubicaína”.