Melissa Klug llora por plata

Melissa Klug salió contó llorando en el programa ‘Magaly Tv, la firme’, que viene siendo maltratada psicológicamente por el futbolista y padre de sus dos hijos varones, Jefferson Farfán, tras las constantes denuncias en su contra. Además, que este busca reducir en un 60 % la pensión que le da mensualmente por sus dos menores hijos.

“Él tiene algo contra mí porque esto es como un maltrato psicológico. En un año he tenido más de tres demandas y no está bien. Ahora se mete con mis hijos. Él hace alarde de sus cosas, hace muchos viajes, muestra casas, entonces cómo le puede hacer eso a sus hijos”, expresó al borde del llanto Klug que acusó a Farfán de no dedicarle tiempo a sus hijos.

“Él todo el tiempo está ausente. Hace poco mi hijo acaba de sufrir de bullying y él lo sabe perfectamente, pero ¿qué hizo? Al día siguiente se fue de viaje “, comentó.

“MELISSA RESPETA A ÍTALO”

El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ le aconsejó a Melissa que deje en paz sal futbolista y que respete a su pareja Ítalo Valcárcel. “Esa señora está despechada porque ha perdido la gallina de los huevos de oro, que lo deje tranquilo al señor Farfán que no se mete con nadie y quiere un montón a sus hijos (…) Si él ahora le quiere reducir la pensión seguro es porque lo está molestando mucho. Además hay una falta de respeto a su pareja (Ítalo Valcárcel), se está fijando en el exmarido, o sea es un sonso el marido que tiene. Parece que ella quiere volver a ser la millonaria”, dijo el humorista.

FAMILIA DE FARFÁN CON LA YAHA

Y mientras la Klug llora por la posible reducción de la pensión de alimentos, Yahaira Plasencia nuevamente fue ampayada con Jefferson cenando de lo más románticos. Además, la cantante decidió lucirse junto a la familia de Farfán a través de sus historias de Instagram al mismo estilo que Alondra García Miró y Paolo Guerrero. Rodrigo González publicó un video de la salsera celebrando un cumpleaños al lado de nada menos que de la madre del futbolista, doña Charo. (V. Rondón)

DATO:

En 2016, en el proceso judicial que le hizo Melissa a Jefferson tras su separación este le ofreció 50 mil dólares para que invierta en un negocio, una pensión de 8 mil dólares mensuales, un departamento de 600 mil dólares y un fondo de 25 mil dólares para cuando sus hijos realicen estudios superiores.