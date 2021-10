Melissa Paredes afirma que el virus está siendo controlado: “Un doctor está pendiente de mí”

Compartir Facebook

Tras dar positivo al virus, la conductora comentó a todos sus seguidores que un especialista está al tanto de su salud y espera pronto recuperarse.

En su cuenta de Instagram, la ex chica reality decidió contar cómo la está pasando con la enfermedad ya que muchos de sus seguidores están preocupados por la salud de la modelo: “Para los que me preguntan si alguien me está controlando, viendo… sí, gracias a Dios”, aseguró.

Además reveló que el especialista está vigilando su salud y que le realiza todo tipo de exámenes: “Un doctor que me está viendo está pendiente de mi por eso estoy tranquila. Acá está mi tomo grafía que ya se lo envié a mi doctor ahora va a revisarlas a ver como está mis pulmones, todo eso”, aseveró.

DIO POSITIVO AL VIRUS

Melissa Paredes, Ethel Pozo, Janet Barboza y Giselo no se presentaron al programa matutino ‘América Hoy. Los conductores del programa estuvieron conectados a través de un enlace y explicaron que todo era parte de un procedimiento tras el resultado positivo al virus de uno de ellos.

‘Choca’ Mandros y Mariella Zanetti fueron los que llegaron para reemplazar a los conductores y preguntar por detalles de la desafortunada situación. Luego de algunos momentos se conoció que la esposa del ‘Gato’ Cuba es la que había dado positivo en una prueba de antígenos.

Melissa reveló que apenas recibió el resultado positivo, se aisló en el cuarto de su pequeña y no ha tenido contacto ni con su esposo, ni con su hija. Además dijo estar muy sorprendida porque no pensó que después de tanto tiempo podría contagiarse del virus.

“Tanto tiempo trabajando y no me había tocado, pero creo que es algo que nos puede pasar a cualquiera y tomarlo con la mejor actitud. Lo único malo me parte el corazón escuchar a mi hija detrás de la puerta que quiere compartir conmigo”, comentó Melissa apenada por la situación.

¿Tenía las vacunas completas?

Mariella Zanetti le consultó en cierto momento a Melissa si ella había logrado ponerse las dos dosis de la vacuna. Melissa expresó que lamentablemente solo tenía una, puesto que la segunda le tocaba hoy mismo, justo cuando se enteró de que había dado positivo al virus.

Melissa señaló que se siente tranquila y que trata de tener el mejor ánimo posible porque sabe que eso influye mucho en la recuperación de la enfermedad. La esposa del ‘Gato’ Cuba se encuentra a la espera de los resultados de la prueba molecular para confirmar su contagio.

