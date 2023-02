Melissa Paredes afirma que fue Ethel quien pidió que la saquen del programa

Compartir Facebook

Melissa Paredes compartió fuertes revelaciones en el programa actual que conduce ‘Préndete’ contando lo que tuvo que pasar a raíz de su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Y es que como se recuerda la conductora y actriz fue despedida de manera inmediata de ‘América hoy’ tras haber sido captada besándose con Anthony Aranda mientras aún seguía casada con el jugador Rodrigo Cuba.

“Yo no les dije a mis compañeros ‘bótenme porque cometí un error o como quieran llamarlo’, fueron ellos quienes me hicieron a un lado. Yo no hubiera hecho eso. Si alguna vez ustedes (Karla y Kurt) se equivocan en la vida, que a mi no me parece, jamás los voy a hacer a un lado y no voy a decir ‘sáquenla’”, dijo.

Además, Melissa afirmó que fue Ethel quien encabezó su despido del programa tras el ampay decepcionando a Paredes pues la consideraba su amiga.

