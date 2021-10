Melissa Paredes ‘asada’ con Reinas del Show por sentencia: “Estuve contagiada y hacen esto”

Compartir Facebook

¡Furiosa! La esposa del ‘Gato’ Cuba mostró su indignación contra el programa de baile e indicó que si no estuvo presente fue por salud.

Melissa Paredes volvió al programa de Gisela Valcárcel tras vencer al virus, pero terminó en sentencia y esto no le gustó nada.

La modelo declaró muy indignada sobre lo que ocurrió el último sábado en la gala del reality: “Yo doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar”, aseguró. Ante esto, Ethel Pozo respaldó a su compañera: “Melissa se enfermó, como Yolanda Medina, tuvo covid, ya se curó, entonces ¿por qué no puede volver igual que Yolanda?”, comentó.

Pero Janet Barboza no fue ajena al tema y dio su opinión al respecto: “¿Tú crees que uno decide cuando le da covid? No es que le tenga miedo a nadie, pero me parece injusto que Yolanda Medina vuelva así, y a mi porque al productor le da la gana, me pone en sentencia. Mejor no regreso y me quedo en mi casa”, indicó.

SE LLEVA BIEN CON IGNACIO

La conductora de Tv afirmó que tiene una buena relación con su ex pareja Ignacio Baladán pues ya ha pasado mucho tiempo y cada uno realizó su vida.

En el programa de América Hoy, Melissa reveló en conversaciones con Adolfo Aguilar y Susy Diaz si era posible ser ‘amiga’ de una ex pareja a lo que ella confirmó sin titubear.

Fue entonces cuando dejó a varios con la boca abierta al decir que en una que otra ocasión se ha chocado con Ignacio en el set de América pero todo con respeto siempre ha atinado a ofrecerle su saludo al igual que el.

«De Ignacio, ¿amiga? Amiga amiga no soy, pero sí lo saludo», reconoció la ex Miss Perú, para luego añadir: «Que me mande (una torta)», dijo, dejando boquiabiertos a sus compañeros.

Al escuchar las palabras de Melissa Paredes, Janet Barboza le preguntó a qué se refería con esta revelación, y ella aclaró lo que había vivido con su expareja. «Lo vi en Reinas y me saludó», dijo sobre Ignacio Baladán.

