Melissa Paredes asegura estar sorprendida por comunicado de ‘Gato’ Cubas: “Él no iba a mandar nada”

La modelo incluso derramó algunas lágrimas por el comunicado de su esposo que nunca debió ver la luz, según explicó.

Melissa Paredes se presentó en su programa ‘América Hoy’ para dar su descargo con respecto a su ampay con bailarín de ‘Reinas del show’. Ella habló de la sorpresa que le causó el comunicado que emitió el ‘Gato’ Cuba.

Y es que Melissa asegura que ellos ya habían conversado sobre su separación y el ‘Gato’ habría accedido a no publicar ninguna información al respecto. “Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo Melissa.

Quien posteriormente aclaró que hubo un error en el comunicado que emitió ella, en el que mencionaba que su relación con el ‘Gato’ Cuba había terminado a fines de setiembre. Sin embargo, Melissa explicó que ella no escribió el comunicado y que su equipo había cometido un error.

Melissa dijo que el fin de su relación por completo se dio exactamente el 7 de octubre. “Fue en setiembre, octubre… el ampay fue anteayer… el 7 de octubre hablamos a calzón quitado, decidimos separarnos ambos, de mutuo acuerdo”, confesó.

La modelo y conductora Melissa Paredes utilizó el espacio de ‘América Hoy’ para defenderse luego de la ola de críticas tras el anuncio de su aún esposo, el jugador de fútbol Rodrigo Cuba.

Este jueves, la también actriz aseguró que el tema ya estaba conversado con el ‘Gato’ e iban a vivir juntos hasta diciembre del presente año. En esa línea, según explicó, Melissa quedó en shock tras leer el comunicado de Rodrigo.

“Nunca quise una guerra con él, no la quiero. Espero que él recapacite”, dijo Melissa Paredes, mientras que Ethel Pozo, suelta el llanto, le recalcó que cometió un error pues aún seguía casada en escrito con él.

“Lo sé y asumo mi error porque soy una mujer responsable de mis actos, soy una mujer que sabe lo que hace y asumo mi error y sí me equivoqué. Me equivoqué no hacer público algo que habíamos conversado, ese fue mi gran error y ya no puedo hacer más”, respondió Melissa.

