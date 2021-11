Melissa Paredes borró todo rastro del ‘Gato’ Cuba pero conserva fotos junto a su bailarín

Compartir Facebook

La actriz eliminó todas las fotografías que tenía junto al ‘Gato’ Cuba, pero no se tomó la misma molestia con las imágenes del bailarín.

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba lograron llegar a un acuerdo de divorcio con la tenencia de su hija. Ahora la ex pareja se muestra feliz cada uno por su lado, y Melissa decidió eliminar todas las fotografía que tenía junto a Rodrigo ‘Gato’ Cuba como pareja.

Sin embargo, mantuvo algunas imágenes que tenían en familia, ambos junto a su pequeña Mía. Pero, lo que sorprendió a los usuarios fue que la también modelo sí mantuvo y sin problemas, las imágenes de ‘Reinas del show’ en las que aparecía junto a su bailarín, Anthony Aranda.

Parece que Melissa no se hace ningún ‘roche’ y quiso dejar las fotos allí porque puede que, ahora que está completamente soltera, quiera iniciar algo oficial con el ‘activador’. No obstante, la actriz no ha salido a explicar nada al respecto y solo se animó a compartir en redes cómo celebraba su divorcio con en su nuevo ‘depa’ de soltera.

Por su parte el ‘Gato’ Cuba también tomó la misma decisión que Melissa y se animó a eliminar las fotografías que tenía al lado de la modelo. Sin embargo, el futbolista sí decidió mantener aún algunos recuerdos de ambos de hace varios años atrás, incluso antes de la llegada de la pequeña.

La actriz se mostró feliz en redes sociales tras divorciarse de su ex pareja, Rodrigo ‘Gato’ Cuba y hasta celebró al lado de sus amigos.

Melissa Paredes se ha mostrado más que feliz y tranquila desde que terminó todo con su ex pareja, Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Y ahora en redes sociales, sorprendió a más de uno al hacer una pequeña reunión junto a sus amigos cercanos tras su divorcio.

Melissa compartió en sus historias de Instagram algunos clips de la reunión en su nuevo departamento de soltera, con sus amigos y un pollito a la brasa. Sus amigos incluso resaltaron todo el tiempo el look de Melissa y su belleza con calificativos como “diosa”, “fabulosa”, “regia”, “apoteósica”.

La actriz se mostró avergonzada pero con los comentarios de sus amigos, quienes dejaron en claro que cualquier hombre podría estar detrás de ella por su belleza y gran figura. De hecho Melissa, horas más temprano compartió con sus seguidores un ‘house tour’ de su nuevo depa de soltera.

Con eso, Melissa anunció que estaba oficialmente de regreso en redes sociales, al mismo ritmo que tenía antes de su sonado ampay. “¿Cómo están bellezas? Yo sé que he estado bastante desconectada y en otras pero ya estoy de vuelta aquí, más fuerte, como siempre”, dijo la actriz.

