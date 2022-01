Melissa Paredes capta a Anthony lavando los platos: “Ay, qué lindo”

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión grabó a su actual pareja, Anthony Aranda, lavando los platos luego de que Melissa Paredes se encargará de cocinar.

La parejita parece estar viviendo unos días de ensueño desde que hicieron pública su relación y ahora se muestran más enamorados que nunca. Ellos no dudan en compartir tiernos momentos juntos y así lo demostraron a través de redes sociales.

Melissa Paredes compartió a través de sus historias de Instagram que estaba preparando unos deliciosos tallarines rojos para ella y su pareja. Por su parte, Anthony Aranda mostró también en sus historias lo feliz que estaba porque su pareja lo estaba engriendo con un rico platillo.

“Así sí da ganas de venir de trabajar y pasar por aquí un ratito. Hoy sí alguien se lució, bueno… siempre se luce mi amorcito”, se escucha decir a Anthony mientras muestra un plato de tallarines rojos con pollo.

Horas después Melissa mostró cómo Anthony lavaba los platos que habían utilizado en la rica comida y ella entre risas lo molesta diciéndole, “eso tilín”. Anthony se mostró como toda una pareja ejemplar y dijo que se habían repartido las tareas. “Hoy tú has cocinado, así que a mí me toca lavar”, dice el ‘Gatito’ Activador.

«Mintió cuando la entrevisté y sigue mintiendo», dijo Janet sobre Melissa

Janet Barboza le mandó su ‘chiquita’ a Melissa y es que la conductora afirmó que sabe muchas cosas del romance de Meli con Anthony Aranda que si las dijera la dejaría mal parada, más de lo que ya lo estaría desde que se difundió el romance.

«Mira, si en algún momento tengo que cuestionar a mi hija o alguien cercano a mí, ten por seguro que voy a actuar de la misma manera que lo hice con Melissa. En el caso particular de Melissa, la prensa no sabe que había muchas cosas que nosotros, al ser compañeros sabíamos; sin embargo, yo no la confronté, me limité a preguntar lo que cualquier persona deseaba saber. Lo que te puedo decir es que Melissa Paredes mintió cuando la entrevisté y sigue mintiendo. El problema de ella es que le echa la culpa a los demás y no acepta en nada sus acciones», dijo.

