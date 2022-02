Melissa Paredes comparte la primera foto junto a Anthony Aranda

Compartir Facebook

¡Recontra templada! Melissa Paredes se animó a compartir en sus redes sociales la primera fotografía en la que aparece junto a su ‘activador’, Anthony Aranda.

Melissa Paredes parece estar en el mejor momento de su relación con Anthony Aranda, tal y como lo demuestran en sus redes sociales. La ex esposa del ‘Gato’ Cuba ya tiene varios meses de relación con su ‘activador’ pero sorprendió a más de uno al compartir por primera vez una fotografía en la que aparece junto a él.

El último sábado, Melissa se animó a hacer oficial su relación en sus redes sociales, y compartió un compilado de fotografías de su visita a la playa. Eran 4 fotos en total y la tercera imagen era una en la que aparecía junto a Anthony Aranda.

Se desconoce cuál sería la razón de esto, lo cierto es que su primera foto fue muy diferente a la que posteó el ‘activador’ por primera vez. Pues él compartió una sola imagen en la que aparecían ambos juntos y hasta le colocó una tierna dedicatoria.

De igual forma, muchos de los seguidores de Melissa aplaudieron la foto, y el propio Anthony no dejó pasar la oportunidad de dejarle un comentario. “Mi bella”, escribió el ‘activador’.

Melissa Paredes está más que feliz con Anthony Aranda pese a que se dijo que el bailarín quería estar con Paula Manzanal, y hasta tendrían planes de boda.

Melissa Paredes está en el mejor momento de su relación con Anthony Aranda y así lo demuestran día a día en sus redes sociales. Sin embargo, recientemente se habló de que ella sería el plato de segunda mesa del ‘Activador’ quien habría querido viajar con Paula Manzanal cuando bailaban juntos.

Melissa habló con la prensa recientemente y explicó que Paula se comunicó con ella para explicarle que lo que decían los medios era mentira y que no tuvo nada que ver con el ‘Activador’. “Tranquila, yo no tengo ni idea. Yo no veo los medios. No sé, todo bien”, le respondió Melissa a Paula.

De hecho para dejar en claro que todo está más que bien en su relación, Melissa dejó abierta la posibilidad de casarse con Anthony Aranda en un futuro. “Solo Dios sabe lo que puede pasar. Estoy feliz. Estoy contenta. Estamos tranquilos todos y eso es lo más importante”, dijo.

