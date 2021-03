Melissa Paredes confesó que futbolistas preguntan por Ethel Pozo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Se ha convertido en la soltera codiciada. Ethel Pozo no solo está en la mira de galanes empresarios y chicos reality, ahora también hay futbolistas estarían interesados en conocer a la conductora de ‘América hoy’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, así lo confesó Melissa Paredes.

Mira además: JB realizará parodia del tremendo ‘chongo’ entre candidato y extranjero

Melissa, que este domingo está como invitada del programa que conduce Ethel y Yaco Eskenazi, confesó que varios amigos de su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, que actualmente milita en el club César Vallejo de Trujillo, han preguntado por la hija de Gisela Valcárcel.

“Es verdad, es verdad, varios han preguntado, y es que varios amigos de Rodrigo saben que Ethel está soltera, y es una mujer muy guapa y autosuficiente, entonces, ha llamado la atención de más de uno. Pero no sé si a Ethel le gustan los futbolistas, eso tendrá que contarme”, contó Paredes que no descarta presentar a su compañera de ‘América Hoy’ con algún jugador.

Sobre su participación en el programa ‘Mi mamá cocina…’ reveló que no es fan del arte culinario. “Nunca he conquistado por el estómago. Algunas veces, sí, he engreído a mi esposo preparándole algo rico, pero no, yo conquisto con la mirada”, señaló Melissa Paredes que está feliz con su debut en la conducción.