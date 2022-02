Melissa Paredes confía en matrimonio con Anthony Aranda: “el próximo año puede ser”

Compartir Facebook

La modelo Melissa Paredes llegó como invitada a ‘Mujeres al mando’ y habló de todo un poco: entre ello, acerca del matrimonio con Anthony Aranda.

“No veo anillo, así que… Yo creo que es bonito soñar con casarse, tener una familia, hijos que es una ilusión. Es muy bonito pensar en eso, no lo descarto; definitivamente es algo que me encanta, con lo que sueño”,manifestó Paredes.

“¿Quién sabe? Solo Dios sabe, el próximo año puede ser”, añadió Melissa dejando abierta la posibilidad de contraer matrimonio.

“Escúchame, ¿así que soy tu manager? ¿Qué dónde salió eso? Lo has dicho por todos lados… Recién me entero. Ven acá, porque me has dado una gran idea. Yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí”, resaltó Paredes.

Hija de Melissa Paredes tiene tierna reacción al ver a Anthony en tv y él le dice: “Ternurita”

Melissa Paredes utilizó sus historias de Instagram para compartir cómo se vivía desde su hogar, la aparición de Anthony en el programa. Justo en el momento en el que Anthony aparece en su pantalla, se puede escuchar la voz de la pequeña Mía de fondo, muy emocionada.

“Es el Anthyno”, se escucha decir a la hija de Melissa. Al parecer esa es la forma cariñosa en la que Mía llama al ‘activador’. En cierto momento se puede ver que Anthony lanza unos besos y saludos hacia la cámara.

“Me está saludando”, dice la pequeña entre sonrisas. Melissa le sigue la corriente y le dice que a la hija del ‘Gato’ que, efectivamente, esos saludos son para ella. Horas después el ‘activador’ confirmó esa información en sus propias redes sociales.

Anthony compartió los videos a través de sus historias de Instagram para revelar la buena relación que lleva con la pequeña. “Me emociono al escuchar esa ternurita. Me derrito”, expresó el ‘activador’. “Hola princesa, A ti te saludaba ternurita”, agregó.

