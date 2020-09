Melissa Paredes confirma que se aumentó los labios | FOTOS

Compartir Facebook

Melissa Paredes se hizo conocida por empezar en un programa de reality, ahora es actriz y hasta incursionó en la conducción. La modelo ha cambiado sin duda alguna y con el paso del tiempo incluso es madre de una hermosa niña.

La actriz cambió sus fotos sobre su familia y compartió fotos y videos que llamaron la atención a sus seguidores pues su aspecto no era el mismo de siempre.

En su cuenta personal de Instagram, la esposa del futbolista Rodrigo Cuba compartió selfies y los cibernautas no tardaron en notar un cambio, específicamente en sus labios.

“Meli que te hiciste en tus labios estaban bien tus labios naturales”, escribió una seguidora de Melissa Paredes. A lo que la actriz respondió con: “Lee mi descripción, bebé”.

“Esta bien que te guste a ti, pero tus labios de antes estaban muy bonitos, o sea naturales”, es uno de los comentarios más gustados de la publicación. Pero Melissa, solo optó por agradecer.

Dentro de la descripción de la foto, Melissa Paredes deja en claro que su aspecto debe gustarle a ella y no a quienes la ven.

“Cómo cuando estamos con ganas de selfies y no! No pretendo gustarte a tí! La cosa es que me guste yo!!! les mando miles de besos! Que tengan una hermosa noche! Sueñen siempre!!!”

EMPODERAMIENTO EN LAS REDES SOCIALES

Al igual que Melissa Paredes, muchas influencers han trazado una línea de amor propio frente a los comentarios de sus seguidores. Un ejemplo reciente es el de la modelo Macarena Vélez.

La modelo dejó un mensaje extenso, donde dice estar aburrida de leer tanto resentimiento por personas que a pesar de enviar «hate», aún la siguen.

“A todos los mensajes de cariño que también recibo: LOS AMO MUCHO. Nunca dejen que nadie ni nada los haga sentir menor a alguien.”

Dentro de la publicación también dejó en claro que por todo ese odio, no cambiará quién es y lo que hace.

“Seguiré subiendo fotos CALATA, con ropa, con rollos, subida de peso o como se me DE LA GANA. Soy feliz y ME AMOOOOO como soy (Ese es mi superpoder)”.