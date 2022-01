Melissa Paredes cuadra en vivo a Susy Díaz: “cómo es eso de la ‘dieta de Melissa’”

Compartir Facebook

Melissa Paredes fue sorprendida en su primer día en ‘Mujeres al mando’ con la llegada de Susy Díaz al set, la misma que lanzó la popular frase la ‘dieta de Melissa’ que se hizo tan viral hasta el punto de ser incluido en remix.

“Susy, buenos días, hoy me vas a dar tu dieta. Yo te encontré en la puerta y te salude, yo soy cero rencores, soy bien así, y luego recordé que había dicho la ‘dieta de Melissa’”, comentó Paredes al ver a Díaz ingresando al set.

No obstante, Melissa Paredes aprovechó la oportunidad para cuestionar a Susy por lanzar su ‘dieta’. “Mira, yo te quiero un montón, me encantas, pero cómo es eso de la ‘Dieta de Melissa’”, dijo a Susy.

Frente al cuestionamiento, Susy Díaz lo tomó con humor y aclaró que la idea de la frase que se hizo viral fue de su amigo. “la dieta de Melissa: la que te termina y no te avisa”.

“Yo te voy a contar quién me dio la dieta. Un amigo me invitó a cenar, me dijo tengo una buena para que la pongas. Yo tenía otra suave para ti, te voy a decir: ‘La dieta de Melissa después de hacerla te da risa’”, dijo.

«Me salvo de todas las formas posibles», usuarios se burlan de Melissa por citar frase de Titanic

Las recientes declaraciones de Melissa Paredes dejaron aun un sin sabor en muchos usuarios que hasta el día de hoy condenan que haya actuado erróneamente cuando todavía estaba casada con el jugador Rodrigo Cuba.

Fue entonces donde Melissa Paredes no pudo evitar hablar de su bailarín, el hombre que le robo el corazón y de quien se encuentra enamorada pues ya tienen un mes de enamorados.

La entrevistadora Thais Casalino aprovechó en preguntarle a Melissa que significaba para ella el bailarín en su vida.

De inmediato Paredes dijo; «Él me salvo de todas las formas en la que se puede salvar a alguien», y finalizó estas palabras con una enorme sonrisa y con un brillo en los ojos.

La opinión de Rodrigo González el popular ‘Peluchin’ no se hizo esperar y a traves de sus redes mandó tremendo ‘misil’ a la Meli. «Ante las inminentes pruebas de ‘Amor y Fuego’ ella se pone romántica y se adelanta», dijo inicialmente Rodrigo aludiendo a las palabras de Melissa donde confirma su relación con Aranda.

