Melissa Paredes demandará al ‘Gato’ Cuba tras su comunicado: “Ya no puedo confiar”

¡De locos! La ex chica reality se pronunció y contó su versión del tremendo ampay con su pareja de baile y asegura que se siente decepcionada de su esposo.

Melissa Paredes no se quedó callada y contó su versión de los hechos en el programa América Hoy, además aseguró que el tema de su separación era por acuerdo mutuo.

“Este momento que estoy pasando es duro, es difícil, no me lo esperé. Yo creo que las cosas se venían dando se supone conversada, habladas y todo un tema en realidad que se sabía tras puertas, bajo siete llaves como se dice”, indicó.

Reveló que quedó en shock, cuando su aún esposo lanzó un comunicado sobre su separación: “Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, me sorprendió muchísimo, no me lo esperé habíamos acordado desde hace días y en la tarde, y me dijo que solo yo iba a mandar el comunicado, que yo no iba a mandar nada”, contó.

La modelo juró que el ‘Gato’ estaba enterado de todo: “Yo sincera fui y fui sincera con Rodrigo y tú lo sabes perfectamente bien, lamentablemente yo voy a tomar medidas legales con pruebas legales, porque ya no puedo confiar en alguien que te dice ser tu amigo”, concluyó.

NO TENGO A DONDE IR

Durante la última emisión de ‘América Hoy’, Melissa Paredes explicó por qué continúa viviendo con Rodrigo Cuba pese a la separación que según explica, el pelotero ya sabía.

“Fuimos amigos hasta el día de ayer y para mí, la amistad es más que una relación de pareja, para mí la amistad es algo que yo no quería romper con él porque es el papá de mi hija. Es gran papá, es un buen papá y yo no lo voy a negar”, dijo.

Lo más curioso vino después, cuando Janet Barboza le preguntó por qué seguía viviendo con Rodrigo Cuba: “Janet, ya se lo dije mil veces ¿Qué hago si él no quiere irse?”, respondió.

“Yo no tengo a dónde ir, no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Yo no y aparte si yo me voy, él me puede denunciar por abandono de hogar, voy a ver ahorita todo lo legal, mi cabeza está así”, agregó.

“Para mí la palabra valía más y el acuerdo que teníamos él y yo valía más que cualquier cosa legal, pero por lo visto no es así y ahora yo voy a tener que ir con pruebas y con todo en este momento a ver la parte legal”, concluyó.

