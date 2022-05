Melissa Paredes en el Día de la Madre: “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado”

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión dejó un emotivo mensaje en redes sociales para explicar lo feliz que está de serlo y de tener a su hija Mía junto a ella.

Melissa Paredes siempre se ha mostrado en redes sociales al lado de su pequeña Mía, la hija que tuvo con el ‘Gato’ Cuba. Pese al polémico divorcio que tuvo con el futbolista, la ex conductora de televisión nunca descuidó a su pequeña, según mostró en redes sociales.

El día de hoy, domingo 8 de mayo, se festeja el Día de la Madre, y Melissa no quiso dejar pasar el momento de expresar cómo se siente al ser mamá de Mía. “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado y me pasará en la vida. No hay nada más maravilloso que tu mi vidita. Definitivamente eres el amor de mis sueños”, comenzó diciendo.

“¡Amo infinitamente ser tu mamá! Lo seré hasta el final de mis días, jamás soltaré tu mano mi princesa de mamá. ¡Somos un solo corazón y así será siempre! Te amo mi hermosa Mia ¡Feliz día a todas las mamitas! Tenemos la labor más hermosa que existe en este planeta, ¡ser mamás!”, agregó.

La conductora de ‘América Hoy’ no perdió la oportunidad de lanzarle una contundente respuesta a Melissa con reveladoras palabras.

Muchos se quedaron sorprendidos de la salida de Melissa Paredes de ‘América Hoy’ cuando Magaly reveló las imágenes de su ampay con Anthony Aranda. Y hace poco Janet Barboza explicó que Melissa no fue separada del programa por protagonizar aquel ampay, sino que por decisión propia.

La propia Melissa se comunicó con el productor de ‘América Hoy’ para pedirle que Janet aclarara lo que estaba comentando de su salida del programa. Ella fiel a su estilo, dejó las cosas bien en claro y reafirmó que el ampay no ocasionó la salida de Melissa.

“Melissa Paredes no fue separada por las imágenes que ustedes vieron. A ella se le dio tres semanas de licencia y tendría que haber regresado a conducir ‘América Hoy’ con nosotros”, comentó Janet al principio.

Luego detalló que la única condición que le pusieron a Melissa es que no podía mantener su romance con el ‘activador’. “Sin embargo, lo que si teníamos claro en producción y en GV es que no se iba a aceptar que ella continuara una relación con Anthony Aranda” señaló.

“Melissa Paredes iba a regresar a ‘América Hoy’ siempre y cuando siga sola, pero no pasó, ella eligió a Anthony Aranda”, agregó.

