Melissa Paredes indignada con mensaje de ‘Gato’ Cuba: “Espero que él recapacite”

La modelo y conductora Melissa Paredes utilizó el espacio de ‘América Hoy’ para defenderse luego de la ola de críticas tras el anuncio de su aún esposo, el jugador de fútbol Rodrigo Cuba.

Este jueves, la también actriz aseguró que el tema ya estaba conversado con el ‘Gato’ e iban a vivir juntos hasta diciembre del presente año. En esa línea, según explicó, Melissa quedó en shock tras leer el comunicado de Rodrigo.

“Nunca quise una guerra con él, no la quiero. Espero que él recapacite”, dijo Melissa Paredes, mientras que Ethel Pozo, suelta el llanto, le recalcó que cometió un error pues aún seguía casada en escrito con él.

“Lo sé y asumo mi error porque soy una mujer responsable de mis actos, soy una mujer que sabe lo que hace y asumo mi error y sí me equivoqué. Me equivoqué no hacer público algo que habíamos conversado, ese fue mi gran error y ya no puedo hacer más”, respondió Melissa.

Rodrigo Gonzáles se burla del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “Pasó de gato a reno”

El polémico conductor de televisión no se quedó callado y aprovechó para hacer uno de sus comentarios burlescos hacia el futbolista.

Rodrigo Gonzáles no deja de compartir contenido en su plataforma y fiel a su estilo, le gusta echar más leña al fuego. Él no pudo dejar de referirse al reciente ampay de Melissa Paredes junto a su bailarín, que ha retumbado en todos los medios.

El popular ‘Peluchín’ se mostró sorprendido por todo lo sucedido en la relación de Melissa y el futbolista, ‘Gato’ Cuba. Pero no perdió el tiempo de burlarse y trolear al futbolista porque su esposa le habría sido infiel.

Y es que el futbolista aseguró que recién se había enterado del fin de su relación el día de ayer tras el comunicado que emitió su esposa. Es por eso que el ‘Gato’ Cuba fue víctima de más de una broma al respecto, y ‘Peluchín’ no se quedó atrás. “¡Melissa Paredes convierte a su esposo ‘El Gato’ en reno! ¡Le puso los cuernos con su bailarín! Un matrimonio más que acaba gracias al show de la Farisela”, escribió Rodrigo Gonzáles en redes sociales.

