Melissa Paredes indignada porque muchas mujeres coquetean al ‘Gato’ Cuba por imbox

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Sacó las garras! La ex chica reality reveló su incomodidad al ver que existen mujeres que le coquetean a su esposo por mensajes privados.

Melissa Paredes contó muy indignada que muchas mujeres le escriben al futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba por imbox donde le envían emoji de ‘fuego’.

Mire también: Luciana fue ‘ampayada’ presuntamente subiendo al carro de ‘Pato’ Parodi

“Por ejemplo, mi esposo sube su foto de sus piernas, entrenando, y en el imbox, las chicas le mandan un ‘fueguito’, él me cuenta, me dice ‘mira amor»’, expresó muy molesta.

‘GATO’ ES SU FAN NÚMERO UNO

Melissa Paredes, quien este sábado llega en sentencia a “Reinas del show 2” y se enfrentará a Lady Guillen, aseveró que tendrá como apoyo a Ethel Pozo y Edson Dávila, además que su esposo Rodrigo ‘El gato’ Cuba está feliz con sus presentaciones.

“Me estoy esforzando para hacer un buen show y salir de sentencia. Durante las últimas galas estuve algo desconcentrada, pero este sábado voy a salir con una actitud distinta”, aseveró

–¿Quiénes serán tu refuerzo?

Mis refuerzos serán Ethel (Pozo) y Edson (Dávila), y la vamos a romper. Me costó mucho convencer a Ethel porque ella se avergüenza un poco.

–Te enfrentas a Lady Guillen, ¿cuál es tu ventaja frente a ella?

La ventaja que tengo frente a mi compañera es el dominio del baile y el apoyo del público, tengo tres millones de seguidores en las diferentes redes.

–Comentaste que ibas a iniciar una dieta y que el “Gato” Cuba te estaba apoyando…

He bajado tres kilos. Mi esposo siempre me está apoyando en todo, me aconseja en qué puedo mejor cada gala, pero, por lo general, todas mis presentaciones a él le parecen lindas.

Además: Jossmery Toledo lista para viajar a Europa y jura que no tiene ‘sugar daddy’