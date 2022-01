Melissa Paredes jura que bailarín no se cuelga de ella para ser famoso

Compartir Facebook

Melissa Paredes defendió a su bailarín activador Anthony Aranda y negó los comentarios que hizo Rodrigo González , quien aseguró que este se colgaría de ella para buscar fama en la farándula.

“Por ahí deben estar hablando que él está buscando (fama), cuatro meses que estamos en esta situación y no ha salido en nada, no se inventen, poque sino, hace rato hubiera hablado”, criticó la ex del ‘gato’ Cuba.

“O sea, él dice que no es su rubro ni su ámbito y que un día que vaya a algún lado es porque tú me lo pides”, señaló Paredes.

Sus compañeras en pantalla Giovanna Valcárcel y Thais Casalino abrieron el espacio pidiéndole a Melissa que realice un reportaje sobre el baile, teniendo como principal entrevistado al popular ‘gatito activador’, pero ella no señaló si esa oportunidad pueda hacerse realidad.

“Voy a llamar a Anthony como hacen todas las producciones de todos los canales y Anthony me va a decir ‘lo siento, estoy muy ocupado, quizás la próxima semana’”, señaló irónicamente y con risas la modelo. “A mí no me dirá eso, obvio, pero se están aprovechando de mi inocencia y buena onda”, aseguró.