Melissa Paredes lanza tremendo dardo a Anthony Aranda: “Mis ojos son negros como tu alma”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La parejita sorprendió en redes sociales por una reciente publicación en la que Melissa parece mandarle una contundente indirecta a Anthony Aranda.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se muestran constantemente en redes sociales derrochando amor y felicidad desde que hicieron público su romance. Sin embargo, hace poco tuvieron que enfrentar las críticas por las conversaciones que filtró Paula Manzanal.

En ellas se podía ver una clara intención del ‘activador’ de tener un romance con Paula, justo antes de ser ampayado con Melissa Paredes. Sin embargo, en su momento, la ex esposa del ‘Gato’ Cuba expresó que no le importaban las críticas pues su relación está bien consolidada.

Pero parece que ‘la Paredes’ guardó algo de resentimiento pues apareció en una publicación junto a Anthony diciéndole que tiene el “alma negra”. Ellos estaban en un restaurante frente al mar y allí empezó la conversación sobre el color de ojos de cada uno.

“Mis ojos son negros… como tu alma”, se escucha decir a Melissa entre risas. Anthony también tomó con humor la situación, pero al parecer esa fue la forma de Melissa de reclamarle al ‘activador’ por lo ocurrido con Paula.

Mire también: Guty Carrera se despidió de ‘Esto es Guerra’ a pocos días del estreno

La modelo Melissa Paredes llegó como invitada a ‘Mujeres al mando’ y habló de todo un poco: entre ello, acerca del matrimonio con Anthony Aranda.

“No veo anillo, así que… Yo creo que es bonito soñar con casarse, tener una familia, hijos que es una ilusión. Es muy bonito pensar en eso, no lo descarto; definitivamente es algo que me encanta, con lo que sueño”,manifestó Paredes.

“¿Quién sabe? Solo Dios sabe, el próximo año puede ser”, añadió Melissa dejando abierta la posibilidad de contraer matrimonio.

“Escúchame, ¿así que soy tu manager? ¿Qué dónde salió eso? Lo has dicho por todos lados… Recién me entero. Ven acá, porque me has dado una gran idea. Yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí”, resaltó Paredes.

Además: Christian Cueva anotó doblete y le dio la victoria a ‘Al Fateh’ por 4 a 0