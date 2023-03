Melissa Paredes le dice adiós a ‘Préndete’: “No me quisieron renovar”

Compartir Facebook

La ex chica reality confirmó que no va más en el programa, Melissa se tomó unos minutos para agradecer a sus compañeros y al canal.

La modelo le dijo adiós a su etapa como conductora en el programa Préndete, Melissa afirmó que no le renovaron su contrato: “Toca decir cómo ha sido las cosas, si bien es cierto mi contrato termina el día viernes 10 de marzo y sí es verdad que se me iba a renovar, mi manager estuvo viniendo acá, pero se toó una decisión de que ya no, sus razones tendrán y se respeta”, señaló.

Agradeció al canal y a sus compañeros y lamentó que hayan tomado esa decisión: “Me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño, me han recibido con mucho cariño y con mucho amor. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que también escapan de las manos de la producción, que sí quería que me quede, pero con cosas que pasan, la televisión sigue, no se va a parar porque Melissa se va. Préndete sigue aquí”, concluyó.

MELISSA CONFIESA QUE FUE EMO

Muchos de los cibernautas quedaron impactados con esta tremenda confesión de Melissa Paredes. Reveló que en su etapa de adolescente fue emo y lo reveló a través de un video en Tik Tok que se volvió viral rápidamente.

“¡Sí soy! Tuve mi época emo donde soñaba con verme así a los 15 años”, decía en la descripción del video mostrando un filtro con un maquillaje ‘dark’, unos piercings en la nariz.