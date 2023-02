Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! Melissa Paredes respondió a la conductora en ‘Amor y Fuego’ y amenazó con mandarla de nuevo a la cárcel.

La ex chica reality arremetió contra ‘La Urraca’ luego de que ella evidenciara las críticas que recibió por ir con un diminuto hilo dental al Club Árabe y siendo catalogada como ‘bataclana’: “Me parece que es la enemiga de todas las mujeres, odia a las mujeres no sé por qué. Super innecesario sus comentarios, machista total, clasista, retrógrada total. Yo a ella no le he hecho nada”, indicó.

Pero eso no fue todo, mandó una indirecta dejando a entrever que puede volver a la cárcel, como lo hizo Paolo Guerrero en el 2008: “Ella si hablo y habló, dijo mil cosas, cero credibilidad tiene la mujer. Miedo le tuve el día que dijo ‘quítenle a su hija’. Ese día yo entré en pavor, pero lo que te mata te hace más fuerte. A pesar de que ella me deseó todo lo peor del mundo, gracias a Dios la justicia estuvo a mi favor, y todo se solucionó. Yo no le deseo el mal, pero hay que medirse porque ya conmigo cometió muchísimas faltas y con Paolo creo que fue menos”, señaló la ex del ‘Gato’ Cuba.

MELISSA ES RECHAZADA EN CLUB ÁRABE

En el último programa de Magaly TV la Firme dejó al descubierto lo que piensan los socios del club árabe donde Melissa pasó la tarde junto a su «Gato» Activador y su hija.

Según Magaly asociados estaban incómodos por la forma de vestir de la actriz al no dejar nada a la imaginación hasta la tildaron de «bataclana».

“Me mandaron estas imágenes del fin de semana, unos amigos que tengo en el Club Árabe y me contaron que estuvo Melissa Paredes, con su hijita, el Activador y una amiga más en la piscina. Me dijeron que causó bastante comentario porque ella llegó con un pareo color naranja, luego estuvo en un hilo dental, luciendo lo que el cirujano le dio y está bien, tiene el cuerpazo”, dijo la conductora.