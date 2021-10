Melissa Paredes marca su distancia: “Con Ignacio no iría ni a la China”

Compartir Facebook

La conductora de ‘América Hoy’ Melissa Paredes comentó de qué expareja podría ser amiga y no dudó en mencionar a Ignacio Baladán. Incluso aseguró que ya se han visto anteriormente y ‘todo fresh’.

“Por ejemplo, el otro día vi a Ignacio en Reinas, me lo crucé y le dije: ‘Hola, hola’”, comentó la también modelo.

Por su parte, Ethel Pozo le refutó diciendo que por el hecho de saludarse, no quiere decir que se conviertan en amigo. “Eso no es ser amigos, es un ser humano que conoces y tienes que saludar”.

En ese instante, la esposa del ‘Gato’ Cuba dijo que pese a no tener ningún problema con Ignacio Baladán, no viajaría con él. “Depende de las condiciones y depende de qué. Con Ignacio, por ejemplo, ni a la China, no hay forma. Pero me imagino que con el papá de mi hija, sí me iría”, comentó.

Melissa Paredes sobre Josimar: “quizás se escapó para huir del problema que se venía”

Melissa Paredes, volvió a referirse al salsero Josimar y su estadía en Estados Unidos. Los dichos de la esposa del ‘Gato’ Cuba ha generado una ola de críticas.

“Quizás se escapó porque para él irse de viaje y hacer todo lo que está haciendo, huir del problema que según él veía, quizás”, dijo en un inicio.

En tanto Ethel Pozo comentó lo siguiente: “La victimización es decir no te hacen daño, tú permitiste que te hagan daño, tú permitiste entonces Josimar en este caso que te agredieran y debiste cortar… es un amor tóxico”.

Frente a ello, Melissa volvió a tomar la palabra y dijo no concordar con la engreída de Gisela Valcárcel. “Discrepo un poquito porque estás diciendo que él lo permitió, es como si una mujer que la golpean, digas que permitió… Yo apoyo a María Fe, pero también creo que hay que tratar al hombre como a la mujer de la misma manera en estos casos”.

