Melissa Paredes no le perdonaría infidelidad a Anthony Aranda

La polémica Melissa Paredes fue entrevistada por el programa Amor y Fuego y recalcó que jamás perdonaría de su ahora prometido Anthony Aranda.

¿Qué dijo Melissa?

La ex conductora de televisión afirmó que no estaría dispuesta a perdonar una «sacada de vuelta» de su pareja Anthony.

“Respeto mucho la decisión de cada pareja, cada una tiene su mundo y no todas son iguales. Así, en frío, no hay forma… ¿Y en caliente? No, tampoco», dijo entre risas.

Es así que los conductores le pusieron como ejemplo la vez que Rodrigo Cuba fue ampayado con una jovencita que no era Ale Venturo bailando muy pegadito.

Sin embargo, Melissa no le dio importancia a ese suceso y sólo resaltó el poder compartir nuevamente con su hija.

«Estaba tan en lo mío, porque justo en ese momento habíamos recuperado lo más preciado en nuestra vida, que ni atención le di”, señaló.

¿Que hizo Melissa Paredes?

Como se recuerda la modelo fue ampayada el 21 de octubre del 2021 con Anthony Aranda dándose besos y muestras de afecto en su camioneta cuando aún se encontraba casada con Rodrigo Cuba.

Este ampay emitido por las cámaras de Magaly fueron expuestas a nivel nacional provocando la separación inmediata de la parejita que aparentaba estar muy bien en redes.

A raíz del ampay y poco tiempo después Melissa hizo público su romance con el bailarín a pesar de recibir una ola de críticas que la llevaron a personalizar sus redes.

Le pide matrimonio

Finalmente, como dicen «después de la tormenta llega la calma», recientemente Melissa se fue a pasar vacaciones a Estados Unidos junto a su hija y Anthony, momento que aprovechó el bailarín.

Y es que Aranda le propuso matrimonio a la ex conductora en Disney world provocando la emoción de Melissa presumiendo la joya que le obsequió Aranda.

Pese a no tener una fecha exacta para su matrimonio, muchos cibernautas ya vienen criticando a la pareja por apresurar una boda.

Sin embargo, Melissa hace odios sordos y afirmó que es la tercera vez que le piden matrimonio, esperemos que esta vez sea la vencida y pueda formar una familia con Anthony priorizando la salud emocional de su pequeña.