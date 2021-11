Melissa Paredes no suelta al ‘Gato’ en nuevo comunicado: “Él se ha quedado una casa que es mía”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz emitió un nuevo comunicado para todo la prensa farandulera, en el que da más detalles de su relación con el ‘Gato’ Cuba.

El programa de espectáculos, ‘Amor y Fuego’, compartió en la última emisión de su programa, el nuevo comunicado de Melissa Paredes. Y parece que la actriz no suelta al ‘Gato’ Cuba, porque en el documento señala que le pide que pague todo con respecto a su hija dado que él se ha quedado en un inmueble que le pertenece a ella.

“Parece que se olvida que él se ha quedado en posesión de una casa que también me corresponde, en cambio mi persona paga el alquiler del inmueble, la comida, los servicios, útiles de aseso y todos los demás gastos de nuestra hija”, se lee en el comunicado de la actriz.

Esta es la razón que tiene Melissa Paredes para pedirle al ‘Gato’ Cuba que asuma todos los gastos de “educación, salud y nana”. Parece que la relación del ‘Gato’ y Melissa está más que lejos de poder lograr una conciliación.

Cabe recordar que todo inició por el ampay de Melissa Paredes junto a su bailarín dentro de su camioneta. Lo que sería una presunta infidelidad según el ‘Gato’ Cuba.

Mire también: ‘Gato’ Cuba ignora las acusaciones de Melissa Paredes y acude a rehabilitación

La ‘urraca’ escuchó los audios de Melissa que nunca pudieron ver la luz y la tildó de mentirosa porque está exagerando la situación a su favor.

En la última emisión de su programa, Magaly Medina aseguró que esos audios que llevó la abogada de Melissa Paredes, no los podría emitir. Sin embargo, ella sí pudo escucharlos, por lo que contó a detalle lo que significó para ella escuchar a Melissa y el ‘Gato’ en ese audio.

“Cuando ese hombre le habla en ese audio que ayer mostramos, le dice ‘yo no quiero discutir contigo’, lo habla suavecito no le levanta la voz, me parece caballeroso, cualquier otro patán hubiera hecho… la hubiera mandado lejos, le hubiera hecho caso a sus impulsos”, empezó diciendo la ‘urraca’.

“Él no sabía que lo estaban grabando, pudo decirle de la A a la Z, porque considero, como dice acá, él puede ser un hombre herido, humillado y que le pudo decir su vida a cuadritos, pero cuando ella le decía psicópata, él le dice ‘yo no quiero discutir contigo’, suavecito”, añadió.

Además: Melissa Paredes se ‘cachuelea’ vendiendo té adelgazante en redes sociales