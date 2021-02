Melissa Paredes perdió a su tía a causa del virus: ‘Difícil de creer’

Compartir Facebook

Una lamentable pérdida. En medio de esta crisis por el coronavirus, cientos de familias pierden a un ser querido y los famosos no son ajenos a estas tristes noticias.

Esta vez fue Melissa Paredes quien en redes sociales contó que perdió a un familiar muy querido a causa del virus, justo el 14 de febrero, Día de San Valentín.

Fue a través de sus historias de Instagram que la también actriz dio a conocer esta triste noticias, pues su tía perdió la batalla frente al coronavirus en nuestro país.

Unas sentidas palabras fueron las que acompañaron la fotografía que mostró: ‘Me dijeron que partiste hace una hora y es tan difícil de creer. Hace unos días había mejoría con este virus desgraciado no se sabe’.

Por otro lado lamentó no poder estar junto a su familia en un momento tan duro como este: ‘Es tan triste no poder acompañar tu cuerpo, no poder acompañar a tus hijos, no poder estar ahí para decirte adiós como te mereces’.

‘Te quiero tía. Te mando un beso al cielo. Aunque aún no lo pueda creer se que estás al lado de Dios’, escribió conmovida Melissa Paredes.

