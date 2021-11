Melissa Paredes pide a Rodrigo Cuba que le devuelva los 10 mil dólares que le regaló

Compartir Facebook

Continúa la bronca. Un nuevo problema se suma a las tantas diferencias entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como se sabe, tras el ampay de la exconductora con su bailarín que terminó por romper su matrimonio, los problemas fueron de menos a más por la tenencia de la menor y todo lo que involucra el hecho.

Recientemente, en el programa de Magaly Medina, la abogada Patricia Simons compartió unos audios donde se escucha una fuerte discusión entre la modelo y el jugador de la Universidad César Vallejo. Incluso, Melissa llama ‘cínico’ y ‘psicópata’ al padre de su hija.

“¿Por qué a ese nivel de insultos están llegando últimamente?”, cuestionó Magaly Medina, a lo que la abogada le explicó que se debería a que Melissa le pidió los 10 mil dólares que en algún momento le regaló al futbolista para que compre su auto.

“Ella le dio, no le presto, le regaló 10 mil dólares para su vehículo. Ella hoy le dice ‘por favor, devuélvemelos porque no tengo trabajo, no tengo paga, ¿Cómo voy a mantener a tu hija?”, respondió.

«Va quitarme a mi hija», Melissa ya temía con que Rodrigo se lleve a la niña

La abogada Patricia Simons mostró evidencia donde Rodrigo queda mal parado pues se vería en el video que el futbolista seguía a Melissa con su carro sin hacer esfuerzos de pasar desapercibido por lo que la actriz atinó a grabarlo.

Por otro lado, se reveló chats donde Melissa temía por la tenencia de su pequeña ya que si algo pasaba Rodrigo iba a intentar quitarla la patria potestad de la pequeña Mía.

«José Víctor, el documento no te olvides. Averigua eso de una vez», le dice Melissa Paredes a su manejador, para luego añadir: «Me da miedo que este hu**** haga algo para quitarme a Mía», se leía en la conversación de Melissa con su manager.

