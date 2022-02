Melissa Paredes pone las manos al fuego por Anthony Aranda: “No es interesado ni arribista”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex conductora de televisión defendió a capa y espada a su actual novio, Anthony Aranda, y asegura que es una buena persona.

Melissa Paredes está más que templada de su bailarín, Anthony Aranda, y así lo dejó en claro en una reciente entrevista. La ex conductora de televisión defendió a su actual pareja tras la ola de críticas que recibió luego de que Paula Manzanal confesara que el ‘activador’ intentó tener un romance con ella.

Melissa asegura que nadie conoce al bailarín, como ella, y por eso no saben lo buena persona que es. “¿No es interesado ni arribista?”, le preguntaron a Melissa. “Nada, cuando lo conozcan entenderán lo bueno que es”, expresó la ex conductora de televisión para un medio local.

“El día que lo conozcan bien sabrán que no es como lo han pintado”, agregó. Asimismo, expresó que no desconfía de él y su ‘activador’ sería incapaz de haberle sembrado un ampay, pues también es una persona muy madura.

“Una persona madura, tiene 35 años. Me dice: ‘Calma, respira, todo va a salir bien’ y es lo que estamos haciendo, vivir para y por nosotros. Nuestras vidas tienen que continuar porque tampoco me voy a echar en mi cama a llorar. Yo no hablo mal de nadie, no lo quiero hacer”, comentó.

Mire también: Los hermanos Agostini, Rosángela y Austin Palao volverían a EEG

¡Recontra templada! Melissa Paredes se animó a compartir en sus redes sociales la primera fotografía en la que aparece junto a su ‘activador’, Anthony Aranda.

Melissa Paredes parece estar en el mejor momento de su relación con Anthony Aranda, tal y como lo demuestran en sus redes sociales. La ex esposa del ‘Gato’ Cuba ya tiene varios meses de relación con su ‘activador’ pero sorprendió a más de uno al compartir por primera vez una fotografía en la que aparece junto a él.

El último sábado, Melissa se animó a hacer oficial su relación en sus redes sociales, y compartió un compilado de fotografías de su visita a la playa. Eran 4 fotos en total y la tercera imagen era una en la que aparecía junto a Anthony Aranda.

Además: “Que sea la última vez que me toquen este tema”, Melissa Lobatón habla sobre pelea con sus hermanas