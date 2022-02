Melissa Paredes quiso suicidarse tras el ampay: “Pensé: ‘tengo que estar viva por mi hija’”

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión se confesó en una reciente entrevista y reveló que pasó por una crisis tan fuerte tras su ampay, que hasta quiso suicidarse.

Melissa Paredes recientemente rompió su silencio tras el sonado ampay que protagonizó junto a Anthony Aranda. Ella se confesó en una entrevista sobre la crisis que vivió en la que quiso atentar contra su vida y sorprendió a más de uno.

“Primero pienso que tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad”, expresó.

Melissa reveló que nunca se hizo daño, pero sí lo pensó seriamente, es por eso que decidió buscar ayuda profesional. “No lo hice (atentar contra su vida), pero sí se me pasó por la mente y ahí decidí ir al especialista, porque sola no podía pasar por ese trance. De hecho, tengo todo el apoyo de mi familia, hermanos; sin embargo, necesitaba la ayuda de un profesional”, comentó.

La ex conductora de televisión defendió a capa y espada a su actual novio, Anthony Aranda, y asegura que es una buena persona.

Melissa asegura que nadie conoce al bailarín, como ella, y por eso no saben lo buena persona que es. “¿No es interesado ni arribista?”, le preguntaron a Melissa. “Nada, cuando lo conozcan entenderán lo bueno que es”, expresó la ex conductora de televisión para un medio local.

“El día que lo conozcan bien sabrán que no es como lo han pintado”, agregó. Asimismo, expresó que no desconfía de él y su ‘activador’ sería incapaz de haberle sembrado un ampay, pues también es una persona muy madura.

“Una persona madura, tiene 35 años. Me dice: ‘Calma, respira, todo va a salir bien’ y es lo que estamos haciendo, vivir para y por nosotros. Nuestras vidas tienen que continuar porque tampoco me voy a echar en mi cama a llorar. Yo no hablo mal de nadie, no lo quiero hacer”, comentó.

