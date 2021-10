Melissa Paredes reveló que vivía maltrato psicológico en casa junto al ‘Gato’ Cuba

Compartir Facebook

La actriz se presentó en ‘América Hoy’ sorprendió al revelar que en la casa que compartía con el ‘Gato’ Cuba, se vivía un maltrato psicológico.

Melissa Paredes estuvo por medio de un enlace en el programa en el que trabajaba como conductora, ‘América Hoy’, para dar detalles de su aún matrimonio. Ella apareció para hablar sobre la denuncia por abandono de hogar que interpuso Rodrigo’ Gato’ Cuba.

Melissa Paredes reveló que ella tenía razones válidas y fundadas para coger sus cosas y marcharse de la casa que compartían junto al ‘Gato’ Cuba. Ella dijo que tras su ampay las cosas en su casa cambiaron mucho y existía un maltrato psicológico.

La actriz aseguró que su pequeña hija Mía, muchas veces presenciaba las peleas, gritos y fuertes discusiones entre ella y su aún esposo. En ese momento ella decidió que ya no había un hogar, y de acuerdo al asesoramiento de su abogada, tenía una causal suficiente para salir de casa sin que se califique como ‘abandono de hogar’.

“Hay maltrato psicológico, hay gritos, peleas, no es algo sano para mí. Por eso yo la traje aquí, está feliz y tranquila”, explicó Melissa Paredes.

No quiere separar a su hija de su padre

Melissa aseguró que ella y Rodrigo habían conversado de la mudanza de la actriz junto a su hija, por lo que no entiende las mentiras que ha dicho el futbolista. Ella afirma que no tiene ningún interés en separar a Mía de su papá, por el contrario, quiere que se mantengan juntos.

“Ayer vino su padre a visitarla como debe ser porque no le voy a prohibir a su padre verla, no es mi intención por ningún motivo”, dijo Melissa. Además la actriz reveló que ella creció sin su padre y no quiere que su hija pase por lo mismo.

