Melissa Paredes jala orejas a peloteros juergueros

La protagonista de ‘Dos hermanas’, Melissa Paredes, habló sobre los recientes ‘ampays’ en los que se han visto involucrado Jean Deza con Shirley Arica, quien ha sido separado de Alianza Lima por faltar a las normas de su institución. Ante esto, la exchica reality no dudó en aconsejar a los peloteros.

“Creo que los futbolistas deberían tener disciplina. Si saben que van a jugar o tienen tornero que se diviertan cuando acabe o en sus vacaciones (…) Es como si estuvieras en exámenes, no te vas a ir a juerguear”, precisó la actriz.

Según Melissa, su esposo, el también futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien actualmente está en el fútbol de México, cuida su carrera y no va a discotecas sin ella.

“Tiempo para divertirnos tenemos, nos invitan un montón (a reuniones), pero no vamos porque él se cuida muchísimo. Él es bien fregado con su trabajo, no se mete ni con la comida, ni las salidas (…) “Creo que cada pareja tiene sus códigos. A Rodrigo no le gusta ir a discotecas si no es conmigo porque él me dice que no sabe qué haría porque le gusta bailar. Aparte, dice que no puede hacerlo porque después van a especular”, indicó Melissa Paredes.