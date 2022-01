Melissa Paredes se justifica al confesar que sí miente: “mentiritas piadosas”

Compartir Facebook

Melissa Paredes se sometió al segmento “Test de la sinceridad” en ‘Mujeres al mando’ y reveló que sí miente de vez en cuando, pero ninguna de mayor magnitud.

«¿Alguna vez han mentido?», preguntó Giovanna y la primera en levantar la mano del ‘sí’ fue Melissa Paredes, luego le siguieron Chabelita y Leysi Suárez, sin embargo, lucía con un rostro un poco desencajado.

«No voy a preguntarles por qué y cuando», dijo nuevamente la conductora radial, pero Melissa sorprendió con su respuesta: «Claro, siempre, mentiritas piadosas».

Por su parte, Thais Casalino dejó en claro que alguna vez todos lo han hecho, incluyéndola, por lo que resaltó que las que suelen ocurrir siempre son las ‘mentiritas piadosas’.

Melissa Paredes lanza indirecta a su ex «No es hijito de mamá»

Todo comenzó cuando la exreina de belleza contó que el pasado 11 de enero llegó a su casa y el coreógrafo le tenía el almuerzo preparado.

“Cuando llegó a su casa estaba todo listo, eso quiere decir que él tiene la llave de su departamento”, dijo Giovana Valcárcel sorprendida.

Luego, Valcárcel le preguntó si Aranda era detallista y la actriz indicó que una de las razones por la que está enamorada de él es porque es un hombre que “toma la iniciativa y no es hijito de mamá”.

“Es súper detallista y sabes lo que me gusta, es que no es un hijito de mamá que tiene que esperar a que le sirvan las cosas, que tú lo atiendas, toma la iniciativa y hace las cosas y me encanta un hombre así, independiente que haga sus cosas, que no le tengas que estar diciendo ‘has esto, has el otro’

¡Qué pereza!”, respondió Melissa causando alboroto en las redes pues los cibernautas han tomado estos comentarios como una indirecta a su exesposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

