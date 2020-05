Compartir Facebook

Alejado de su familia y de su país, el jugador de fútbol Rodrigo Cuba pasó su cumpleaños número 29 en tierras aztecas debido a la pandemia del coronavirus. Su esposa, Melissa Paredes se mostró apenada por no estar junto al padre de su hija en una fecha tan especial.

“Rodrigo está ansioso, justo me estaba contando que están haciendo de todo para volver, pero no hay vuelos, están viendo por todos lados pero deben de esperar. Mi esposo extraña mucho a Mía (su hija). Él creía que iba a pasar su día con nosotras pero no se pudo vamos a tener que seguir esperando para estar juntos nuevamente”, comentó la actriz apenada.

“Mi suegra está bien, pero está demasiado ansiosa porque no es su país, se siente rara, ella muere por ver a su nieta, a su familia y mi suegra es una persona hipertensa y está súper preocupada porque es una situación bien difícil”, agregó Melissa.

LA ROMPEN CON SERIE

De otro lado, Melissa junto a los actores Martín Vásquez, Nikko Ponce y Cielo Torres tuvieron un exitoso estreno con su serie web ‘El Condominio’, una divertida comedia de una junta vecinal donde nos arrancan más de una carcajada en medio de esta cuarentena.

“La idea surgió de la nada, junto a Nikko, Martín y Cielo, nosotros somos amigos y de pronto hicimos una videollamada. A mí se me ocurrió esta idea de un condominio y empezaron a surgir las ideas de todos. Y es una forma dinámica de expresarnos en esta cuarentena y hacer lo que tanto nos gusta”, indicó Melissa que no descartó que esta serie web pueda dar un salto a la pantalla chica. (V. Rondón)