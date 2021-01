Melissa Paredes se queda en Lima por oferta laboral: “El ‘Gato’ tiene que esperar”

Compartir Facebook

Se independiza. La modelo Melissa Paredes reveló que se quedará en Lima y se alejará de su esposo, Rodrigo “Gato” Cuba, quien debe ir a Trujillo por se recientemente fichado por Carlos A. Mannucci para esta temporada.

Melissa Paredes ha sido presentada como nueva conductora de un programa de espectáculos por lo que se desligará de su esposo y se quedará con su pequeña en la capital para crecer en su carrera.

“Está super contento, lo único malo es que ya no nos vamos a vivir a Trujillo. Los planes eran que yo acababa de grabar y me iba a vivir para allá con él y con la bebé, pero por esta gran oportunidad que es para mí y para mi carrera, ‘el Gato’ tiene que esperar. Bueno, iremos cuando se pueda, pero las prioridades cambian. Uno tiene que crecer como persona, como mujer, y él cree en mis sueños, me apoya, así que estoy feliz”, mencionó Melissa Paredes.

Asimismo, la modelo contó que estaba de vacaciones cuando recibió la “llamada ganadora”. La esposa de Rodrigo Cuba señaló que casi se desmaya al enterarse porque estuvo un año de para total por la pandemia.

“Me llamaron justo cuando estaba de vacaciones con mi familia en Estados Unidos, y cuando me dijeron que tenía esta propuesta casi me desmayo, no lo podía creer; no lo podía creer porque, definitivamente, el año pasado fue un año de para total y era extraño que, de pronto, reciba llamadas”, recalcó Melissa.

