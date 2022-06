Melissa Paredes sobre ampay con ‘Activador’: “si hubiese sido infiel, lo hubiera dicho pues”

Compartir Facebook

Melissa Paredes volvió a ser abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante un desfile de la nueva colección IS OVER del diseñador Genaro Rivas y no dudó en asegurar que nunca fue infiel.

Luego, la reportera de ‘América Hoy’ también hizo lo propio y le preguntó sobre el ampay con el ‘Activador’ que habría sido el detonante del término de la relación con el ‘Gato’ Cuba. Melissa respondió:

“Si yo hubiera sido infiel, yo se lo hubiera dicho pues ‘oye sorry, la fregué’ y ya está chau, pero no fue así. Aparte fue un beso, o sea ni que hubiera sido ay no sé”, expresó.

«Yo para la cocina, ahí nomas», Melissa Paredes reveló que no es buena cocinando

La ex conductora nuevamente está causando polémica con sus recientes declaraciones mediante sus historias de Instagram.

Esta vez Paredes contó a sus seguidores que no es muy buena en la cocina es por eso que le gusta que la engría su ‘Gatito’ Activador pues en varias ocasiones ha demostrado tener un don para algunos platos que terminan enamorando más a la modelo.

«Yo a la cocina, ahí nomas, aliméntame, engríeme», fueron las palabras de Melissa en sus historias de inmediato el bailarín no dudó en seguir cocinando para la modelo.

Y es que al parecer Anthony no tendría problemas en cocinarle todos los días a Melissa pues según dijo si se quiere comer rico debe hacerlo el dando a entender que Melissa no tendría su fuerte en la cocina.

Como se recuerda, Anthony Aranda ha vuelto al baile su pasión desde hace mucho tiempo y no dudó en dedicarle su primera coreografía después de mucho a Melissa Paredes.

«Te la dedicó a ti bebé», fueron las palabras de Aranda al compartir el video de su coreografía en redes.

