Melissa Paredes sobre encuentro con Pancho Rodríguez: “Yo me asusté”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exconductora de televisión también decidió hablar sobre el encuentro que tuvo con el chileno Pancho Rodríguez en las playas del sur.

“Todo bien, lindo, me lo encontré en la playa, me lo encontré en el mar, ni siquiera en la playa, en la arena, no, me lo encontré en el mar. Yo estaba en el mar con mi hijita de la mano, bañándonos, y sale y era Pancho”, explicó Melissa Paredes.

También puedes ver: Inés Melchor emocionada por la llegada de su bebé revela sexo: “tengo mucha ilusión”

“Yo me asusté porque yo cuando vi la foto dije en qué momento yo le agarré la mano, qué cosa, hasta yo me asusté porque dije qué es esto, no te pases”, comentó la protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’.

Incluso, Melissa Paredes contó que Pancho Rodríguez y ella hablaron del tema de la tenencia y aseguró que el chileno está saliendo con otra persona.

“También comparte una tenencia compartida, entonces estábamos hablando de esos temas que también son bonitos como papás que somos, aparte él también anda saliendo con alguien, anda feliz por la vida, claro”.

También te puede interesar: «Sería el más feliz», dijo Jota Benz sobre ser padre junto a Angie Arizaga

Pancho asegura que encuentro con Melissa Paredes “fue sin querer queriendo”

El chileno Pancho Rodríguez se presentó en ‘En boca de todos’ donde habló de su triunfo a mejor competidor de ‘Esto es guerra’. Sin embargo, también se dio espacio para aclarar el encuentro con Melissa Paredes en la playa.

Tras ser consultado por Tula Rodríguez y Ricardo Rondón sobre el encuentro con Melissa Paredes, el chico reality aclaró que el encuentro “fue sin querer queriendo”. Según explicó, fue un ratito a la playa y encontró a Melissa, a quien saludó y pasó el rato con su hijita también.

Recordemos que el combatiente también escribió personalmente al periodista Samuel Suárez de Instarándula, quien fue el encargado de subir la fotografía a las plataformas. «Samuu, ¿como estás? Te cuento para que no haya malos entendidos… ayer fui a subir un cerro en Pachacamac, después de eso como estaba riquísimo el día aproveché de ir un toque a la playa y ahí por casualidad de encontré con Melissa y sy hijita, conversamos un ratito y ya. No hay nada que especular hermano. La mejor de las vibras con ella y contigo. Abrazo», sentenció.

Mira tambie´n: Abogado recién graduado dedicó el título a su papá vendedor ambulante