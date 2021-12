Melissa Paredes sobre no ver a su hija todos los días: “No se puede tener todo en la vida”

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión expresó su tristeza porque su pequeña Mía no está con ella todos los días en casa, y la extraña.

Melissa Paredes ha tenido varios cambios en su vida tras divorciarse del ‘Gato’ Cuba. Una de ellas fue la tenencia compartida con el futbolista, es decir, hay días en los que la pequeña Mía está en casa de Melissa y otros en los que se queda con el ‘Gato’.

Ella compartió una imagen en la que aparece junto a su hija y ambas están haciendo un video para TikTok. Ese clip lo acompañó de unas tiernas palabras dedicadas a su hija en las que expresa la tristeza que le da no estar con ella todos los días de su vida.

“Mi felicidad sería infinita si te tendría todos los días a mi lado, pero una vez un sabio me dijo: no se puede tener todo en la vida, pero sabes qué… Dios me dijo: ella siempre está en tu corazón. Te amo bebé infinito”, expresó Melissa.

Cabe señalar que la ex conductora de televisión actualmente está levantando cada vez más rumores de su relación con Anthony Aranda. Ellos han dejado misteriosas fotografías en redes que dejan entrever que estarían próximos a oficializar su relación con el bailarín.

Desde que Melissa Paredes salió del programa ‘América Hoy’ por su presunta infidelidad al ‘Gato’ Cuba, Ethel Pozo ha asegurado que sigue siendo amiga de ella. Y ahora reveló que la considera tanto, que será su madrina de la futura boda que tendrá con Julián Alexander.

Ethel en la última emisión de ‘América Hoy’ reveló que Melissa sí pertenece a su círculo cercano y por eso la invitó a su cumpleaños. Asimismo, ante las bromas de sus compañeros expresó que Melissa será su madrina de matrimonio.

Fue Janet Barboza quien reveló que Melissa fue la “cupido” de Ethel y Julián. Y fue allí que Ethel reveló lo siguiente: “Es la madrina, y luego Armando se enteró, me decía que le diga quién era, y yo no”.

Cabe recordar que la broma del círculo cercano surgió tras las palabras de Melissa Paredes. Y es que cuando se pronunció tras su ampay junto al bailarín, dijo que su “círculo cercano” conocía de la separación de ella y el ‘Gato’ Cuba.

