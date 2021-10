Melissa Paredes sobre Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “No acepta que ya no soy su mujer, está obsesionado”

Compartir Facebook

La actriz reveló una fuerte teoría acerca de las razones por las que el ‘Gato’ Cuba, esté mintiendo, según ella. Pues Melissa asegura que ella le comunicó al ‘Gato’ que saldría de su casa, y que él al poner la denuncia, solo quiso hacerla quedar mal.

En ese sentido, Melissa dijo que el ‘Gato’ tenía dos razones principales para seguir tratando de hacer quedar mal a la actriz.

“Yo creo que hay dos razones: la primera, lo material, porque eso es lo único que le interesa al señor, porque ni siquiera le preocupa su hija. Cuando le digo que me la voy a llevar, ni siquiera pregunta a dónde, no le interesa, solo le interesa que pague la luz, nada más”, dijo Melissa.

La segunda razón fue la que sorprendió a más de uno pues Melissa aseguró que el ‘Gato’ Cuba no quiere aceptar que ya se separaron. Incluso la actriz tildó esa situación de obsesión, ella asegura que el futbolista está obsesionado con ella.

“La otra, es que no acepta y nunca aceptó, hasta ayer, que yo me he retirado (de la casa donde vivían), que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, ya no estábamos juntos, está obsesionado conmigo”, agregó.

El día de ayer, Rodrigo ‘Gato’ Cuba realizó una denuncia en contra de Melissa Paredes por abandono de hogar, tras haberse ido de su casa con su pequeña hija. Es por eso que hoy Melissa se presentó en ‘América Hoy’ para contar a detalle lo ocurrido con este tema.

Y es que Rodrigo señaló que él se había enterado de la mudanza de Melissa junto a su hija por correo electrónico. Según Melissa eso no fue así y ella ya le había anunciado a Rodrigo que saldría de la casa, por lo que decidió revelar el contenido del correo electrónico que le envió al ‘Gato’ Cuba.

“Hola Rodrigo, como acordamos ya me retiré de la casa con Mía. Tú te puedes quedar en la casa hasta que se venda. Puedes venir a visitar a Mía hoy a partir de las 6pm en mi nuevo departamento. Y en estos días, voy a regresar a recoger las pertenencias y la mitad de las cosas de la casa, tal cual lo acordamos tú y yo”, fueron las palabras de Melissa en el correo electrónico.

Con eso hacía de conocimiento del ‘Gato’ que ella ya se había ido a un nuevo hogar con su pequeña hija. Sin embargo, según el futbolista, él nunca se enteró cuál era el último día de Melissa en casa, por lo que procedió a hacer la denuncia.

