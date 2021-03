Melissa Paredes: “Soy una mujer brava”

Compartir Facebook

Cada noche usted goza del talento y simpatía de Melissa Paredes en la telenovela de Del Barrio producciones, ‘Dos hermanas’. La actriz y conductora de televisión de 30 años, cuenta que no hace caso a las críticas, vive enamorada de su esposo el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba y asegura ser una mujer de armas tomar, que no perdonaría que la ‘adornen’.

–¿Crees que las peruanas hemos tenido algo de ‘Mery’ en nuestras vidas?

Si. Van a haber un montón de situaciones en la que nos vamos a identificar. ‘Mery’ es una mujer luchadora que sale adelante que sale adelante a pesar de todo. Es muy interesante ver el carácter de ella, un temperamento muy bien formado y su mayor esfuerzo es encontrar a su hermana, aparte de salir adelante con su hija, que es su mayor motivación.

–El racismo también es uno de los temas que aborda la novela ¿Melisa Paredes ha sido discriminada en algún momento?

Hasta el día de hoy me toca lidiar con eso, sigue existiendo esos prejuicios tontos que no deberían darse pero lamentablemente sigue sucediendo. A nadie le gusta ser humillado, pero yo soy de esas personas que todo le resbala.

–¿Y los prejuicios te han hecho llorar?

Tengo un poco de todo como todas, pero hay que saber a qué le prestas atención. Yo me enfoco en mi vida, en ver qué situaciones merecen mi energía. Por ejemplo, a las críticas no le concentro mi energía y sigo para adelante. Si son problemas personales lloro, como mujer un día me siento hermosa, otra día fatal jajaja.

–No te afectaron los comentarios de Rodrigo González, quien mencionó que llegaste a la conducción de ‘América hoy’ por un favor que pidió Michelle Alexander a Gisela Valcárcel…

Me pareció súper gracioso, vi las declaraciones de Michelle que le respondió con todo, creo que agarrarse de ese recurso es bajo. Pero nuestra hermosa Ethel (Pozo) no está en la novela ni estará. Los actores que estamos en ‘Dos hermanas’ estamos disfrutando muchísimo del estreno.

–¿No te ‘picas’ cuando Magaly Medina dice que eres “desangelada”?

Menos, no hay forma. Imagínate, si fuera desangelada no me elegirían, mi público sabe que los quiero mucho, que siempre estoy con ellos hablando de mujer a mujer y no me ando inventando cosas.

–Tienes a tu esposo Rodrigo Cuba trabajando en Trujillo y tú en Lima ¿Es fácil llevar una relación a distancia?

Yo no me hago bolas, obviamente lo extraño pero soy una mujer que sale adelante sola, no necesito un hombre a lado. Es mi esposo, lo amo, pero no me voy a morir si estamos lejos, cuando se pueda nos veremos. Cada uno tiene que seguir su vida y cumplir sus sueños, es[1]tamos felices de trabajar en lo que nos gusta.

–¿Alguna vez se ha molestado por las escenas de besos?

No. Está loco si se pone celoso, que ni me diga eso porque no me interesa. No hay forma, mi trabajo es mi trabajo, uno no disfruta las escenas de besos y ahora menos con esto del Covid.

–Ahora que Yaco Es[1]kenazi y Natalie Vértiz serán nuevamente padres ¿no te gustaría encargar también?

Sí está en nuestros planes, pero vamos a ver cómo van las cosas. El único motivo por el que no tengo otro hijo es el Covid, me estreso con la pandemia.

–¿Te reafirmas al indicar que perdonarías una infidelidad?

Jajaja eso fue una broma, mis seguidores saben que no perdonaría una infidelidad, soy muy brava.

–¿Y te han sido infiel?

No, que yo me haya enterado.

–¿Y tú has sacado los pies del plato?

Yo no, todavía jajaja. Es que las mujeres somos más complicadas, nos hacemos más mundo. Los hombres, lo primero que ven, lo primero que tienen, ellos son más insípidos. Pero no hay que hacernos las ‘calzón con bobo’ porque las mujeres también tienen tentaciones, se les aparece el hombre y caen, pero depende de cada uno.

–¿Volverías a pisar un certamen de belleza como el de Señora Perú?

Ay no que pereza, no hay forma, es algo que no me llama la atención en lo absoluto

–Tu esposo ha roto el mito de los peloteros mujeriegos…

Las cosas como son, la mayoría de los futbolistas son así y mi esposo no es así, sino no estaría con él.

Mi esposo es un buen hombre, criado por una buena mujer que es su madre. Él es un hombre como todos los hombres deberían de ser. Imagínate si yo le sacaría la raíz cuadrada a su trabajo o cuestionarlo del por qué se va a de viaje, si no está enamorado que se vaya y punto, para qué retener a un hombre que no te quiere. Tengo una hija y el mejor ejemplo que le puedo dar es que se ame a sí misma.

–Eres conductora, actriz, esposa ¿Qué te falta hacer?

Quiero otro hijo, ver a mis nietos crecer, me encantaría seguir en la actuación hasta viejita.

–¿Te proyectas a seguir una carrera internacional?

Me gusta mucho mi país, he tenido conversaciones internacionales pero hay un montón de cosas de por medio, mi hija, el colegio, el fútbol de mi esposo, sería romper el matrimonio, sería complicado. No digo que no, pero lo ando pensando.

