Melissa Paredes sufrió descompensación tras realizar baile en ‘Reinas del show 2’

La conductora de ‘América Hoy’ sufrió de mareos y estuvo al borde de la descompensación a penas, finalizó su presentación en el programa de la ‘señito’.

La primera gala de ‘Reinas del show 2’ estuvo llena de sorpresas. Una de las concursantes resultó ser Melissa Paredes, y ella sorprendió al jurado con un baile al ritmo de samba, que se llevó todos los aplausos.

Sin embargo, la preocupación llegó al final de la presentación cuando Melissa se quedó sin aire y casi se desmaya por la exigencia de su baile. Y es que la conductora de televisión tuvo que coger la mano de su bailarín porque si la soltaba, muy probablemente hubiera terminado en el piso de la pista de baile.

Melissa tuvo que ser auxiliada por su mamá, que al verla mareada se acercó rápidamente para alcanzarle una botella de agua. La producción también tuvo una reacción rápida y le llevaron una silla a Melissa, e incluso los paramédicos se acercaron a certificar que se encontraba en buen estado de salud.

Afortunadamente, no pasó a mayores, y Melissa se pudo recuperar por completo. Incluso la misma Gisela, se acercó también a donde estaba la conductora de ‘América Hoy’ para cerciorarse que efectivamente ya estaba recuperada.

La popular ‘Tili’ dejó una frase con ironía y se abrió la polémica nuevamente en el programa de la popular ‘Señito’. Todo comenzó cuando Gisela le dijo a Gabriela Herrera por qué no tenía pareja. “Si a los 20 años ya le rompieron el corazón ¡ya pues! Y tú Tilsa pidiendo: ‘¡Quiero casarme!”, dijo.

Frente a lo dicho por la conductora del reality show, la titular de ‘Soy soltera y hago lo que quiero’ sorprendió diciendo: “Yo ya renuncié, me visto de blanco porque me da la gana. Una de las participantes devuelve anillo y a mí ni siquiera me lo han dado”, expresó Tilsa Lozano.

