Melissa Paredes tendría programa propio tras el fin de ‘Mujeres al Mando’

Giovanna Valcárcel, una de las conductoras de ‘Mujeres al Mando’, dejó entrever en redes sociales que Melissa Paredes tendría un programa propio en Latina.

El fin de ‘Mujeres al Mando’ ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por las presuntas intenciones de incluir a Melissa Paredes como una de las conductoras del programa. Pero parece que Latina tuvo una mejor idea para Melissa Paredes y le habrían ofrecido un programa propio.

La que inició los rumores sobre esta situación fue la propia Giovanna Valcárcel, quien a través de sus redes sociales dijo lo siguiente: “Muy sospechosa (la ausencia de Melissa Paredes) ¿Melissa es verdad que a partir del 25 vas a tener un programa propio?”. Cabe señalar que el 25 de febrero es la fecha del último programa de ‘Mujeres al Mando’, por lo que Melissa entraría con su nuevo programa a partir de esa fecha.

Por su parte, Melissa Paredes no dio ninguna respuesta afirmativa o negativa, pero de igual forma lanzó una respuesta particular hacia Giovanna. “Aquí estoy, Giovannita, ¡presente! No me tires la pelota, que yo no cabeceo”, dijo entre risas la ex esposa del ‘Gato’ Cuba.

Las conductoras de ‘Mujeres al Mando’ se pronunciaron hoy al inicio del programa para anunciar que el proyecto no continuará más y saldrá de la televisión.

Giovanna Valcárcel y Thais Casalino se despidieron entre lágrimas del programa y de toda la audiencia que las acompañó por 3 años.

“Los míos fueron dos años de aprendizajes y logrando objetivos para ustedes. Gracias infinitas por cada mensaje y sobre todo en las calles cuando después de tanto tiempo nos volvimos a reencontrar. Estamos seguros que en este largo camino volveremos a encontrarnos con nueva aventura”, señaló Thais.

Por su parte, Giovanna Valcárcel reveló que la fecha de la última emisión del programa será el 25 de febrero. “Gracias por la oportunidad, yo espere tanto este momento cuando yo venía de invitada. Agradezco a toda la producción ahora seguimos con ustedes, es un compromiso que seguiremos hasta el 25 de febrero”, señaló Giovanna entre lágrimas.

