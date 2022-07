Melissa Paredes tras estar en riesgo de perder a su hija: “Sé que he cometido errores”

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión se pronunció luego de que se dejara entrever que podría perder la patria potestad de su pequeña hija, por los recientes hechos.

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’Cuba están viviendo un complicado momento luego de que se filtrara un audio que revela delicada información sobre su hija. Se han hecho muchas especulaciones con respecto al tema y algunos expertos revelaron que Melissa podría hasta perder la patria potestad de su hija.

Esto ocurriría si se comprueba que todo lo que dijo Melissa en el audio filtrado de una conversación que tiene con el ‘Gato’, es mentira. El programa ‘Amor y Fuego’ mostró un avance de su programa, en el que le preguntan a la actriz por esta situación y ella se mostró muy afectada por el tema.

“Qué mier… qué basuras que son. Como sea quieren verme a mí como la mala. Yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso. Una cosa es los errores que uno comete como ser humano, y otra cosa es coaccionar a tu hija para eso, es algo muy grave”, señaló Melissa.

Asimismo, confesó una vez más que Rodrigo ‘Gato’ Cuba se ha negado a ver el video en el que su pequeña relata la delicada situación. “Cuando vino a recoger el otro día a su hija, también le dije: ‘mira el video’ y se lo puse y me sacó la mano y me dijo: ‘no Melissa, yo no necesito ver nada”, señaló la ex conductora de televisión.

Mamá de Melissa enfurece y pide respeten a su nieta: “Opinan para destruir, cállense”

Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes, sacó las garras y explotó en redes sociales contra todos los que se pronuncian por el delicado tema de su nieta.

En los últimos días, la historia de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba dio un vuelco que dejó a más de uno con la boca abierta. Todo esto luego de que se difundiera un audio en el que la ex conductora discute con el ‘Gato’ por un delicado tema concerniente a su pequeña hija.

Ante esto, muchos usuarios en redes sociales han salido a criticar a Melissa Paredes por su accionar. Es por eso que Celia Rodríguez, la mamá de la actriz, utilizó sus redes sociales para darles con palo a todos aquellos que hablan del tema.

“Buenos días. Espero que respeten la privacidad del tema de mi familia y dejen de sacar conjeturas. Sobre el caso ya manchado y bastante expuesto. Pido respeto. Gente mala y maliciosa, corrupta. Ya no deben existir hagamos el cambio prensa escrita, prensa televisión y radio. Ya basta”, escribió en sus historias de Instagram.

Para luego ‘cuadrar’ contra todos los ‘haters’ de su hija pues es lo que las autoridades han solicitado para el caso, hasta que se esclarezca. “Y a todas que opinan del tema para destruir más no aportar, cállense. Respeten lo que han pedido las entidades de no meterse. No hacen caso. Increíble el morbo, lo malo vende que estamos haciendo como personas”, señaló.

