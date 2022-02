Melissa Paredes y Anthony Aranda se olvidan de las críticas y disfrutan del verano

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La parejita se encuentra en el ojo de la tormenta pero se bañan en aceite y deciden irse a la playa para disfrutar del verano.

Melissa Paredes y Anthony Aranda han protagonizado más de una portada en los últimos días por las revelaciones que hizo Paula Manzanal. Y de hecho, la parejita ha recibido más de una crítica porque su relación habría empezado luego de que el ‘activador’ quisiera tener un romance con Paula, sin éxito.

Sin embargo, Melissa y Anthony hicieron caso omiso a todas las críticas y decidieron irse a disfrutar del sol y de la playa. Ellos aparecieron muy juntos, abrazados y bailando al ritmo del artista urbano del momento, Bad Bunny.

Además escogieron una canción de fondo del mismo artista, con la que querían dejar en claro que a su relación no le afectó en nada lo que mostró Paula Manzanal. Parece que Anthony Aranda y Melissa Paredes quieren decirle a todos sus ‘haters’ que están en el mejor momento de su relación.

“Estamos bien, Sobran los billetes de cien. No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, To’s los míos están bien, ‘tamos bien. Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí”, se podía escuchar en la canción.

Mire también: Magaly estalla contra comediantes por bromas sobre un caso de agresión sexual infantil

La ex conductora de televisión arremetió contra la ‘urraca’ por estar constantemente hablando de su relación con Anthony Aranda.

“Es parte de… Nosotros estamos superbién, lo que ella presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada. No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas”, comentó Melissa para un medio local.

Asimismo quiso dejar en claro que todo lo que reveló Paula, no afectó en nada a su relación con el ‘activador’. Ella asegura que cuando él coqueteaba con Paula, ellos solo eran amigos por lo que si no fue en su año, no le hace daño.

“Cuando hacía tiktoks con Anthony fue porque bailaba con él y recién nos estábamos conociendo, me da risa que como sea quieren molestarnos. ¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es, de hecho, el ‘ampay’ fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, señaló.

Además: Claudio Pizarro es reconocido como Leyenda FIFA: “Es un honor poder representar al Perú”