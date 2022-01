Melissa Paredes y Anthony Aranda se tatúan enamorados: “nos complementamos”

Compartir Facebook

Gran sorpresa se llevaron del televidentes de ‘Mujeres al mando’ cuando Melissa Paredes reveló el tatuaje que se hizo con su bailarín y ahora su enamorado Anthony Aranda.

Quien la hizo revelar cómo se animó a hacerse esta marca fue su compañera de set Thaís Casalindo. La periodista contó que le preguntó a la exmiss Perú si ella se había hecho algún tatuaje con su bailarín.

Thaís contó que desde hace 13 años tiene un tatuaje ‘de amor’ con el padre de sus hijos y hoy futuro esposo. “Así empezó un poco nuestro amor y yo le pregunté a Meli si es que se había hecho algún tatuaje ahora que había comenzado este amor y me dijo que sí”, contó la periodista.

Tras ellos, Melissa se animó a revelar que ella y Anthony se han hecho un triángulo invertido en la parte posterior de su brazo izquierdo. “Significa que ambos nos complementamos de una manera linda. Él lo tiene en el mismo lugar pero nadie se ha dado cuenta”, resaltó la modelo completamente segura de su romance.

Paredes comenzó hace unos años un tratamiento para borrarse algunos tatuajes que se hizo antes de casarse con el futbolista Rodrigo Cuba. Su decisión se dio cuando empezó a incursionar en la actuación.

Melissa Paredes jura que bailarín no se cuelga de ella para ser famoso

Melissa Paredes defendió a su bailarín activador Anthony Aranda y negó los comentarios que hizo Rodrigo González , quien aseguró que este se colgaría de ella para buscar fama en la farándula.

“Por ahí deben estar hablando que él está buscando (fama), cuatro meses que estamos en esta situación y no ha salido en nada, no se inventen, poque sino, hace rato hubiera hablado”, criticó la ex del ‘gato’ Cuba.

“O sea, él dice que no es su rubro ni su ámbito y que un día que vaya a algún lado es porque tú me lo pides”, señaló Paredes.

Sus compañeras en pantalla Giovanna Valcárcel y Thais Casalino abrieron el espacio pidiéndole a Melissa que realice un reportaje sobre el baile, teniendo como principal entrevistado al popular ‘gatito activador’, pero ella no señaló si esa oportunidad pueda hacerse realidad.

