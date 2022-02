¿Melissa Paredes ya quiere casarse con Anthony Aranda?: “Solo Dios sabe lo que puede pasar”

Compartir Facebook

Melissa Paredes está más que feliz con Anthony Aranda pese a que se dijo que el bailarín quería estar con Paula Manzanal, y hasta tendrían planes de boda.

Melissa Paredes está en el mejor momento de su relación con Anthony Aranda y así lo demuestran día a día en sus redes sociales. Sin embargo, recientemente se habló de que ella sería el plato de segunda mesa del ‘Activador’ quien habría querido viajar con Paula Manzanal cuando bailaban juntos.

Melissa habló con la prensa recientemente y explicó que Paula se comunicó con ella para explicarle que lo que decían los medios era mentira y que no tuvo nada que ver con el ‘Activador’. “Tranquila, yo no tengo ni idea. Yo no veo los medios. No sé, todo bien”, le respondió Melissa a Paula.

De hecho para dejar en claro que todo está más que bien en su relación, Melissa dejó abierta la posibilidad de casarse con Anthony Aranda en un futuro. “Solo Dios sabe lo que puede pasar. Estoy feliz. Estoy contenta. Estamos tranquilos todos y eso es lo más importante”, dijo.

La popular ‘urraca’ no se quedó callada y habló fuerte y claro sobre lo que piensa de la polémica relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda.

“Melissa Paredes salió orgullosamente a jactarse de su amante y lo oficializó, así de crudo, yo digo las cosas cómo son; al pan, pan y al vino, vino. Ella lo que oficializó fue a su amante, el hombre por el que logró que su matrimonio se derrumbara y posiblemente se divorciara del Gato Cuba”, inició diciendo.

Posteriormente, la conductora de televisión criticó el “orgullo” que muestra Melissa se haber podido iniciar un romance oficial con quien sería su “amante”, el ‘Gatito Activador’. Magaly señaló que la relación que tienen, no debería presumirse, por la forma en que iniciaron las cosas.

“Ese romance del que ella se siente tan orgullosa y se fue a pasear a los set de televisión para hablar de su amor por él, de su príncipe azul, como si fuera la máxima figura, como si fuera tipo un buen romance. Esta no es una gran historia de amor, de esas dignas de libros y telenovelas, no. Esta fue una historia de amor clandestina, que nació escandalosa”, expresó.

