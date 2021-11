Melissa Paredes: “Yo tengo un origen humilde, y si tengo que volver a eso, lo haré por mi hija”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ethel Pozo reveló las palabras de Melissa Paredes, antes de ingresar a conciliar con el padre de su hija, Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba han logrado llegar a un acuerdo de conciliación por el bienestar de su pequeña hija Mía. Sin embargo, la ex compañera de conducción de Melissa, Ethel Pozo, reveló lo que le dijo la actriz antes de llegar a ese acuerdo.

Y es que Ethel reveló que habla muy seguido con Melissa Paredes para apoyarla, dada la difícil situación que está viviendo. “Sí, el inmueble se lo quedó él, ellos han conciliado. Yo hace varias semanas dije que lo que tenga que decir de Melissa no se lo voy a decir frente a una cámara, sino por WhatsApp como hablamos frecuentemente. Yo hablo cada día y medio con ella”, inició diciendo Ethel.

Luego, otra conductora del programa matutino, Janet Barboza, le preguntó por lo que Melissa le decía o dejaba de decir en las conversaciones que tenían de forma privada. “¿Qué te ha dicho ella? ¿Cómo está?”, preguntó Janet Barboza.

Ethel reveló que Melissa estaba con mucha fortaleza mental para que pueda dejar atrás su complicada situación. Además, que estaba dispuesta a perderlo todo en caso de que así lo decidiera Rodrigo ‘Gato’ Cuba, solo pensando en lo mejor para su hija.

“Fuerte, fortalecida, con muchísima fe, queriendo salir adelante, no importa, desde cero por su hija. Ella me ha dicho ‘yo tengo un origen humilde, y si tengo que volver a serlo, lo haré por Mía’”, señaló ‘La Pozo’.

Mire también: Prensa extranjera calificó así el Perú vs Bolivia: “Aplastante victoria de Perú”

Al parecer la novela entre Rodrigo y Melissa no habría terminado del todo después de firmar el acuerdo de conciliación, pues Patricia Simons abogada de la actriz afirmó que el futbolista es un mentiroso por decir cosas que no se ajustan a la verdad respecto a la tenencia de su menor hija.

La abogada fue entrevistada el día de hoy para brindar su apreciación sobre el fin de una batalla legal que parecía que no tendría fin, sin embargo nadie se imaginó que la representante legal de Meli daría una fuerte declaración sobre el ‘Gato’ Cuba.

Según Simons, ella y la abogada del futbolista llegaron a un acuerdo para compartir la custodia del menor pero tiempo después se enteró que Cuba deseaba la tenencia total.

» Con la doctora Leidy Peña se conversó y ambas íbamos a llegar a un acuerdo, no obstante a ello la doctora interpone una demanda de tenencia exclusiva cuando por todos los medios de comunicación el señor Rodrigo Cuba señalaba que no quería una tenencia exclusiva sino compartida porque no quería arrebatar a la niña de su madre», dijo muy enojada la letrada.

Fue así que Patricia le pregunto a Leidy como era posible que el pelotero haya interpuesto una demanda cuando por ambas partes se había llegado a un acuerdo para evitar perjudicar la tranquilidad emocional de su hija quien es la que más importa en todo el escándalo.

«Yo le pregunté a la abogada Leidy Peña por qué el señor Cuba había interpuesto la denuncia y ella me dijo que no sabía nada a pesar de haber tenido un acuerdo», dijo Simons asegurando que fallaron a su palabra.

Además: Magaly le pide a papá del ‘Gato’ Cuba que no hable de Melissa: “Guárdeselo para usted”