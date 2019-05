Melissa perdonó a Xoana y hoy regresa a Lima

Tras estar un año y medio refugiada en Argentina después de ser declarada culpable por la denuncia de difamación que le entabló Melissa Loza, la polémica modelo Xoana González reveló entre lágrimas que “ya no es una prófuga de la justicia”, pues llegó a una conciliación con la exchica reality y hoy estará de regreso en nuestro país.

“Llego el martes a las 7 (de la mañana) a Lima. Estoy muy contenta y feliz, ya paso todo. Ya no soy una criminal ni prófuga de la justicia, ahora voy a volver a mi vida”, indicó sollozando la rubia en un video compartido en su cuenta de Instagram.

La gaucha dejó en claro que no le guarda rencor a la popular ‘Diosa’ e hizo un mea culpa. “Me lo merecía (…) hay que pagar las tonterías que uno hace, que para lo que a uno le parece una tontería al otro le duele y que el dolor se paga con más dolor”, escribió debajo de su clip.

Asimismo, comentó que ha “crecido y aprendido” todo este tiempo que estuvo refugiada en su país natal. “Mi frase preferida: ‘la vida no es sentarse a esperar que pase la tormenta sino aprender a bailar bajo la lluvia’. Pude darme cuenta mil cosas buenas y malas mías, que me tengo a mí para sostenerme, más allá de la mejor familia y gente alrededor, sobre todo a enamorarme de mi vida, estar en armonía con quien quiero ser”, posteó la rubia, agregando “feliz de volver al país que me dio todo, me explota el corazón de amor”.