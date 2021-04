Melissa revela que se contagió del virus: “Gracias a Dios voy mejorando”

Compartir Facebook

Va mejorando. La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, confesó que se contagio de la COVID-19 por lo que no pudo asistir a su local de votación para cumplir con su deber cívico el 11 de abril.

En una entrevista, la “Blanca de Chucuito” indicó que, apenas sintió síntomas de la complicada enfermedad, fue a sacarse una prueba molecular lo que confirmó su contagio. Sin embargo, optó por hacer cuarentena encerrada en su cuarto.

“Me contagié de Covid-19, estoy en cama, pero gracias a Dios voy mejorando. (…) Estoy aislada en mi casa. ‘La Chama’ y ‘Mandi’ (sus amigos) me están cuidando, son mis angelitos. Apenas tuve síntomas me saqué la prueba molecular y me encerré en mi cuarto”, mencionó Melissa Klug.

Asimismo, la chalaca señaló que, afortunadamente, el coronavirus no pasó a mayores, a pesar que sufre de asma, pues tomó los medicamentos que le recetaron. Aunque, la pasó difícil por todos los dolores que trae.

“Me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma. El cuerpo te duele como si te hubiera pasado un camión. Ya me hice todos los exámenes y salí bien, falta poco para que me den el alta con la bendición de Dios”, finalizó Melissa.

