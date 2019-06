Melissa se achora con mamá de ‘Foquita’: “Yo defiendo a mis hijos”

La chalaca Melissa Klug contraatacó contra la mamá de Jefferson Farfán, doña Charo Guadalupe, y afirmó que si le responde a la su exsuegra “haría un programa de 4 horas para contar todo”.

“Puede ser la madre, pero yo también defiendo la mío. Yo también soy madre y defiendo a mis cachorros como a ella. La injusticia se paga, si ella sabe lo que está haciendo su hijo y está saliendo a hablar, yo estoy defendiendo a mis hijos (…) De las cosas que ha dicho que muestre todas sus pruebas. No voy a permitir que nadie me manche como madre porque jamás he hablado sobre ella, si ha sido buena o mala madre”, dijo la ‘Blanca de Chucuito’.

Asimismo, la ex de la ‘Foquita’ dejó en claro que no teme a la posible demanda de la madre de Jefferson. Recordemos que doña Charo indicó que se siente “maltratada” por su exnuera porque cuando va a visitar a sus nietos la atienden en la puerta de su casa y aseguró que tomará acciones legales contra la chalaca por decir que no visita a sus nietos y dejar como mal padre al 10 de la selección.

“Tanto dice que me va a demandar, que lo haga en el juzgado. Yo me defiendo también”, apuntó Klug.

De otro lado, Melissa comentó que no le importa si Jefferson volvió con Yahaira Plasencia. “Olvídate de Yahaira, no voy a responder sobre la relación que tiene con el padre de mi hijo. Eso es un punto aparte, no me interesa”, aseveró.